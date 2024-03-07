В Бурятии рассказали о спортивных событиях этой недели

В Улан-Удэ развернётся фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств
Как сообщили в министерстве спорта РБ, с 7 по 9 марта в Улан-Удэ проходит первенство республики среди детских команд девочек по мини-футболу (0+). Турнир проводится в физкультурно-спортивном комплексе.
С 8 по 9 марта в столице Бурятии состоятся всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет (6+), посвящённые памяти Героя Советского Союза Ильи Балдынова. Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».
9 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Мы в команде Президента» (6+). В этом году титулованные спортсмены из Китая, Монголии, Белорусии и России проведут поединки по правилам: ММА, армейского рукопашного боя, кикбоксинга, сумо, тхэквондо МФТ, вольной борьбы, универсального боя, тхэквондо ИТФ, бурятской национальной борьбы «Бухэ барилдаан», муай тай, боевого самбо и бокса. Кроме этого, 18 спортивных федераций поприветствуют зрителей в стиле своего единоборства, а спортсмены 8 из них продемонстрируют мастерство в боевых искусствах. Познакомиться с участниками поединков и наблюдать их «Битву взглядов» можно в 8 марта в 18:00 в ТРЦ «Форум» (6+).
Также соревнования проведут и в районах республики. 8 марта на озере Щучьем в Селенгинском районе Бурятии запланирован турнир по ловле на мормышку со льда среди женщин (6+).
Также 8 марта на карьере в окрестностях села Сужа в Иволгинском районе пройдут сразу три соревнования по автоспорту. С 9:00 состоится автокросс в рамках чемпионата республики по ледовым гонкам в пяти классах (0+). В 13:00 здесь проведут первенство Бурятии по картингу (0+). И как ранее сообщалось, в 15:00 начнётся гонка «Снежная Королева», посвящённая Международному женскому дню (0+).
Кроме этого, Селенгинский район 9 марта присоединится к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2024» (0+). Регистрация участников состоится в 10:00 часов, старт гонки будет дан в 11:00 на лыжной базе имени З.В. Куликовой в Гусиноозёрске.
Возрастное ограничение: 6+.
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