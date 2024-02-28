На фестивале единоборств в Улан-Удэ пройдут бои спортсменов Бурятии

Мероприятие пройдёт в первой половине марта



9 марта в Улан-Удэ состоится фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Мы в команде президента». Мероприятие в этом году посвятят героям специальной военной операции. Фестиваль пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе. Участие примут спортсмены четырёх стран: России, Китая, Монголии и Беларуси.



По информации Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств, в рамках фестиваля состоится бой молодого бойца из Беларуси с победителем фестиваля восточных единоборств по тайскому боксу в 2018 году, многократным чемпионом турниров по армейскому рукопашному бою, призёром этапов кубка Вооружённых сил России, многократным чемпионом турниров по тайскому боксу, многократным чемпионом по ушу-саньда Бато Бадархаевым. Схватка пройдёт по правилам армейского рукопашного боя.



Также на фестивале проведут бой среди женщин по правилам тайского бокса. Представлять Бурятию будет кандидат в мастера спорта, многократная победительница всероссийских турниров, победительница первенства мира, вице-чемпионка Европы Екатерина Карнакова.



От Бурятии с китайским кикбоксёром встретится кандидат в мастер спорта, неоднократный победитель всероссийских турниров, призёр первенства Сибирского и Дальневосточного федерального округов, победитель первенства ДФО, призёр первенства России, призёр международных соревнований Сергей Шарыпов.



Также ожидается бой спортсменов по правилам тхэквондо МФТ. Бурятию представит Тимур Жамбалов, мастер спорта по тхэквондо, многократный победитель чемпионатов и первенств России, серебряный призёр первенства Европы и бронзовый призёр первенства мира.



Возрастное ограничение: 6+.

