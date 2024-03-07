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Бурятия примет всероссийские соревнования по вольной борьбе

Бурятия примет всероссийские соревнования по вольной борьбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За призовые места дадут звание кандидатов в мастера спорта

С 8 по 9 марта в столице Бурятии состоятся всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир посвящён памяти почётного гражданина Улан-Удэ, Героя Советского Союза, генерала-майора И.В. Балдынова. Соревнования проведу в региональном центре единоборств «Патриот».

Юноши поборются в весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и 110 кг. Победителям и призёрам турнира будет присвоено звание кандидата в мастера спорта. Партнёром соревнований, генеральным партнёром сборной республики и федерации спортивной борьбы РБ выступает Забайкальское горнорудное предприятие.

Программа соревнований

8 марта
10:00-20:00 - Предварительные и полуфинальные встречи
12:00-12.30 - Торжественное открытие соревнований

9 марта
11:00-16:00 - Утешительные встречи и финалы

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт вольная борьба всероссийские соревнования ЗГРП

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