Бурятия примет всероссийские соревнования по вольной борьбе

За призовые места дадут звание кандидатов в мастера спорта



С 8 по 9 марта в столице Бурятии состоятся всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир посвящён памяти почётного гражданина Улан-Удэ, Героя Советского Союза, генерала-майора И.В. Балдынова. Соревнования проведу в региональном центре единоборств «Патриот».



Юноши поборются в весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и 110 кг. Победителям и призёрам турнира будет присвоено звание кандидата в мастера спорта. Партнёром соревнований, генеральным партнёром сборной республики и федерации спортивной борьбы РБ выступает Забайкальское горнорудное предприятие.



Программа соревнований



8 марта

10:00-20:00 - Предварительные и полуфинальные встречи

12:00-12.30 - Торжественное открытие соревнований



9 марта

11:00-16:00 - Утешительные встречи и финалы



Возрастное ограничение: 6+.

