За призовые места дадут звание кандидатов в мастера спорта
С 8 по 9 марта в столице Бурятии состоятся всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир посвящён памяти почётного гражданина Улан-Удэ, Героя Советского Союза, генерала-майора И.В. Балдынова. Соревнования проведу в региональном центре единоборств «Патриот».
Юноши поборются в весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и 110 кг. Победителям и призёрам турнира будет присвоено звание кандидата в мастера спорта. Партнёром соревнований, генеральным партнёром сборной республики и федерации спортивной борьбы РБ выступает Забайкальское горнорудное предприятие.
Программа соревнований
8 марта
10:00-20:00 - Предварительные и полуфинальные встречи
12:00-12.30 - Торжественное открытие соревнований
9 марта
11:00-16:00 - Утешительные встречи и финалы
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия примет всероссийские соревнования по вольной борьбе
Общество, Фото:
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