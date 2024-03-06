В Бурятии определят «Снежных автокоролев»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В пригороде Улан-Удэ состоятся гонки, посвящённые 8 марта



8 марта в Бурятии проведут автомобильные соревнования «Снежная королева», посвящённых Международному женскому дню. Местом проведения станет подготовленная трасса на льду карьера посёлка Сужа.



К участию в гонках допускаются лица женского пола, имеющие действующее на момент проведения соревнований водительское удостоверение Российской Федерации. Соревнования проводятся в следующих классах автомобилей:

Класс «1» – Передний привод. Гражданские нешипованные шины.

Класс «2» – Передний привод. Гражданские шипованные шины.

Класс «3» - Задний привод. Гражданские нешипованные шины.

Класс «4» – Задний привод. Гражданские шипованные шины.

Класс «5» – Полный привод. Гражданские нешипованные шины.

Класс «6» – Полный привод. Гражданские шипованные шины.

Класс «7» – Автомобили с приводом на любую ось. Спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм.



В каждом классе участники, занявшие призовые места, награждаются медалью и дипломом.



Возрастное ограничение: 0+.

