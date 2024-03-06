В пригороде Улан-Удэ состоятся гонки, посвящённые 8 марта
8 марта в Бурятии проведут автомобильные соревнования «Снежная королева», посвящённых Международному женскому дню. Местом проведения станет подготовленная трасса на льду карьера посёлка Сужа.
К участию в гонках допускаются лица женского пола, имеющие действующее на момент проведения соревнований водительское удостоверение Российской Федерации. Соревнования проводятся в следующих классах автомобилей:
Класс «1» – Передний привод. Гражданские нешипованные шины.
Класс «2» – Передний привод. Гражданские шипованные шины.
Класс «3» - Задний привод. Гражданские нешипованные шины.
Класс «4» – Задний привод. Гражданские шипованные шины.
Класс «5» – Полный привод. Гражданские нешипованные шины.
Класс «6» – Полный привод. Гражданские шипованные шины.
Класс «7» – Автомобили с приводом на любую ось. Спортивная резина заводского изготовления с шипом не более 4,5 мм.
В каждом классе участники, занявшие призовые места, награждаются медалью и дипломом.
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В Бурятии определят «Снежных автокоролев»
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