Бурятия оказалась третьей в ДФО по выдаче дальневосточной ипотеки

А всего в республике оформили более 25 тысяч жилищных кредитов



В декабре 2019-го бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке под 2% годовых. Это самая низкая в стране процентная ставка по кредиту на жильё. Рассчитывать на неё вправе молодые семьи, проживающие в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), родители-одиночки не старше 35 лет и владельцы «дальневосточного гектара», которые будут строить дома на своих ста сотках.



Право на такую ипотеку также имеют люди, переехавшие на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов и те, кто не менее пяти лет проработал в государственной (либо муниципальной) образовательной или медицинской организации. Для учителей и медиков никаких ограничений по возрасту и семейному положению нет.



Распространяется программа и на вынужденных переселенцев с Украины, из ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из 11 регионов ДФО. Всего с начала её действия на Дальнем Востоке оформили более 80 тысяч соответствующих договоров. Своим жильём обзавелись свыше 78 000 семей. Бурятия по числу таких сделок значится на третьем месте.



Всего в ушедшем 2023 году в управлении Росреестра по РБ зарегистрировали свыше 25 тысяч договоров ипотеки – на 26,7% больше, чем в 2022-ом. Из них более 6000 – в рамках государственных программ «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека».

