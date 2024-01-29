Над Бурятией опять раздастся «Голос кочевников»



В этом году в Бурятии вновь состоится фестиваль мировой этномузыки «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 6+). Накануне организатор мероприятия – Бурятская государственная филармония – назвал даты проведения главного open-air лета – 12-13 июля (пятница-суббота).



Фестиваль, по традиции, пройдёт в Ацагатской степи – это в пригородном Заиграевском районе. До него остаётся ещё полгода.



«Голос» давно стал настоящим культурным брендом республики, ради которого к нам съезжаются зрители, исполнители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран. В 2023-ем ставку сделали на молодых, но уже хорошо известных многим артистов и музыкантов – и не прогадали. А ещё «Голос» давно стал настоящим культурным брендом республики, ради которого к нам съезжаются зрители, исполнители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран. В 2023-ем ставку сделали на молодых, но уже хорошо известных многим артистов и музыкантов – и не прогадали. А ещё гости фестиваля услышали хиты группы «Моя Мишель», российского коллектива «Pompeya», исполняющего свои на английском языке, и группу «Маша и Медведи», прогремевшую на всю страну в далёком 1997-ом с песней «Любочка».



Сцен для выступлений было три – «Солнце», Звезда» и «Луна», и на каждой – своя программа. Самая большая из них – «Солнце». «Звезда» – экспериментальная площадка для начинающих исполнителей. Каждый желающий мог заглянуть туда, чтобы послушать музыку, поучаствовать в творческих встречах и даже попробовать свои силы в «Открытом микрофоне».



В Ацагатской степи развернули арт-шатёр, организовали различные интерактивы и конкурсы. Подкрепиться зрителям предлагали на фудкорте, а сделать красивые снимки на память – в оригинальных ярких фотозонах. Местные предприниматели представили на фестивале свою продукцию – украшения, одежду, чаи, сладости и сувениры на любой вкус и цвет.