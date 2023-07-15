Над Бурятией зазвучал «Голос кочевников». Фоторепортаж



Накануне в Бурятии стартовал «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 6+). По уже сложившейся традиции, популярный фестиваль мировой этномузыки проходит в Ацагатской степи – это в пригородном Заиграевском районе.



«Голос» давно стал настоящим культурным брендом республики, ради которого к нам съезжаются зрители, исполнители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.



В этот раз организаторы сделали ставку на молодых, но уже хорошо известных многим артистов и музыкантов – и не прогадали. На фестиваль пригласили питерских рокеров «The Hatters», «четырёх принцев» из IDST, группы «Диктофон», «Бонд с кнопкой», «неет, ты что» и «Моя Мишель». А ещё гости фестиваля услышат хиты российского коллектива «Pompeya», исполняющего их на английском языке, и группу «Маша и Медведи», прогремевшую на всю страну в далёком 1997-ом с песней «Любочка».



Внутреннюю Монголию представляет коллектив «Hөrs», китайский город Чэнду – «Taiga». Будут даже гости из Южной Кореи – «Heynam Sinx Patients», которая выступает на фестивале дважды на двух разных сценах.



И, конечно, куда без наших местных звёзд – это и «Нукер» из Заиграевского района, и дуэт Максима Дашинимаева и Ariuna, и талантливейший Lutaar, и зажигательный «Местный бездарь», и любимцы публики – «Сезон Dождей». Кроме того, эти два дня на фестивале играют почти два десятка диджеев –диджей-сетом 15-го числа завершится дневная программа «Голоса».



Сцен, где выступают музыканты, три – «Солнце», Звезда» и «Луна», и на каждой – своя программа. Самая большая из них – «Солнце». «Звезда» – экспериментальная площадка для начинающих исполнителей, которая в этот раз разместилась в здании. Каждый желающий может заглянуть туда, чтобы слушать музыку, поучаствовать в творческих встречах и даже попробовать свои силы в «Открытом микрофоне».



Вообще скучать на мероприятии не придётся никому. В Ацагатской степи развернули арт-шатёр, организовали различные интерактивы и конкурсы. Подкрепиться зрителям предлагают на фудкорте, а сделать красивые снимки на память – в оригинальных ярких фотозонах. Местные предприниматели представили на фестивале свою продукцию – украшения, одежду, чаи, сладости и сувениры на любой вкус и цвет.



В пятницу, 14 июля, фестиваль открыла группа «Нукер», созданная всего год назад. В её репертуаре – традиционная музыка и бурятские песни в рок-интерпретации. Все участники – местные жители: Арюна Нимаева – соло, горловое пение, морин хуур, хомус, Сарюна Бальчинова – соло, лимба, Александр Антонов – бас-гитара, Вячеслав Вставский – ударные, Дмитрий Карпуков – ритм-гитара и Андрей Казанков – клавишные.



А в десять часов вечера на сцену «Солнце» вышла группа «Моя Мишель». Коллектив из Благовещенска во главе с солисткой Таней Ткачук буквально свёл с ума зрителей, исполнив свои хиты «Так делать нельзя», «Курточка», «Зима в сердце», «Пташка», «Снегири» «Целовать нельзя» и «Тёмные аллеи». На «Голосе кочевников» «Моя Мишель» презентовала песню «Время течёт река» из своего нового альбома.



- Мы сыграем для вас песню, которую нигде ни разу ни для кого не играли. Она из нового альбома. Премьера, – обратилась к зрителям Таня Ткачук.



Многие хиты певица исполнила вместе с поклонниками – как выяснилось, большинство собравшихся накануне в Ацагате хорошо знают тексты песен группы. Они с удовольствием подпевали солистке, громко аплодировали и кричали: «Спасибо!».



По просьбе Тани гости фестиваля хором передали привет Санкт-Петербургу, куда коллектив отправился со следующим концертом. Да и сама солистка «Моя Мишель», судя по всему, осталась под впечатлением от жаркого приёма в Бурятии. «Это было прекрасно. Это было круто!», – отметила она.



Впереди – ещё один день бесконечной музыки, танцев и веселья. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия главного open-air лета.





Возрастное ограничение: 6+