В Агинском округе оперные певцы соберутся на музыкальный форум

В конце ноября состоится конкурс вокалистов имени Лхасарана Линховоина



Конкурс имени народного артиста СССР Лхасарана Линховоина соберёт лучших вокалистов с 24 по 26 ноября в Агинском Бурятском округе. В этом году крупнейший музыкальный форум Забайкальского края, имеющий международный статус, состоится в 14-й раз.



17 октября состоялся первый организационный комитет по подготовке к конкурсу. Участники оргкомитета обсудили вопросы организации конкурсных мероприятий, в том числе размещение, питание участников и гостей, организацию пресс-конференции с почётными гостями, проведение фото- и книжных выставок, экскурсии на малую родину Лхасарана Линховоина в село Ага-Хангил.



- Конкурс собирает молодых талантливых вокалистов из Агинского Бурятского округа, Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, Монголии и Китая один раз в три года. Многие певцы российской и мировой оперной сцены являются лауреатами и дипломантами конкурса имени Линховоина разных лет. В числе лауреатов Ольга Жигмитова, Ариунбаатар Ганбаатар, Михаил Пирогов, Аюна Базаргуруева и многие другие, - отметил председатель оргкомитета Буянто Батомункуев.



Как сообщили в администрации округа, результаты конкурса имеют большое значение для последующей профессиональной карьеры молодых артистов.



- Наградной фонд победителей и призёров составляет больше 600 тысяч рублей. Обладатель гран-при получит премию губернатора Забайкальского края, - отметил Буянто Батомункуев.



Лхасаран Лодонович Линховоин – народный артист СССР, профессор, выдающийся мастер оперной сцены. Певец, актёр, режиссёр и педагог, посвятивший свою жизнь оперному искусству, сделал многое для развития профессионального музыкального искусства. Его бархатный бас широчайшего диапазона прославлял страну, Бурятию и его малую родину Агу.



Возрастное ограничение: 6+.



