Мероприятие проводится для учащихся школ города
В столице Бурятии ученики 6-11 классов школ города могут принять участие в ежегодном конкурсе рисунков «Я против экстремизма и терроризма!». Конкурс проводится в двух возрастных категориях: первая группа – 6-8 классы, вторая группа - 9-11 классы.
Рисунки размером А4 для первой группы и А3 для второй принимаются с 11 по 27 сентября по адресу: н. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 23 кабинет №24а.
На оборотной стороне работы нужно указать фамилию, имя, возраст участника, класс, наименование образовательного учреждения, название работы. Авторов лучших рисунков ждут подарочные сертификаты, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ пройдёт конкурс рисунков «Я против экстремизма и терроризма!»
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