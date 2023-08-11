В Бурятии выберут лучшего вожатого

Очный этап конкурса пройдёт с 11 по 13 августа в Заиграевском районе



В Бурятии стартовал очный этап республиканского конкурса профессионального мастерства «Вожатый года-2023». Для участия в финалебыли отобраны 13 лучших претендентов, представляющих разные районы.



Уже сегодня финалисты соберутся в детском оздоровительном центре «Рассвет» (Заиграевский район), чтобы показать, кто из них лучший в своём деле.



Важной частью конкурса является онлайн-голосование. У каждого участника конкурса в официальной группе конкурса есть свой пост с фото в группе конкурса, где он рассказывает о себе. Под ним нужно поставить лайк. Участники могут получить дополнительные баллы, если за них будет отдано много голосов.



Так, Надежда Ефремова, вожатый детского лагеря «Огонёк» с опытом 13 смен рассказывает, что для нее «вожатство – это дети, дети и ещё раз дети».



Ксения Петрова, вожатый детского центра «Дружба» говорит, что «вожатство для неё –это не просто работа, ведь всё сердце и душу мы отдаём детям».



Анастасия Павлова, вожатый лагеря «Байкальский бор»: «Вожатство - это любовь с первого взгляда. Не каждому человеку вожатская деятельность даётся легко, и я убеждена в том, что вожатый - это больше, чем просто профессия».



Дари Мадаганова, вожатый лагеря «Старт»: «Вожатство в моей жизни занимает отдельное место, так как оно стало неотъемлемой частью меня. Вожатство для меня намного больше, чем просто работа или подработка… это целое приключение, опыт и путешествие в мир детства (в которое всегда хочется возвращаться снова и снова)».



Вячеслав Хандархаев, вожатый лагеря «Берёзка» (Прибайкальский район): «Внутри вожатого - маленькое солнце».



Первый конкурс «Вожатый года» был организован в 2007 году. В этом году конкурс проходит уже в 16 раз.

