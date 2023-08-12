В Улан-Удэ разыграют международный струнный «Кубок Байкала»

В столице Бурятии проведут конкурс исполнителей на струнных народных инструментах
С 1 по 4 ноября в Улан-Удэ пройдёт VI международный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах стран Евразии «Кубок Байкала». Он состоится в Восточно-Сибирском государственном институте культуры.
- История конкурса берёт своё начало с 2004 года. В разные годы в нём принимали участие молодые музыканты из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Новосибирской области, Красноярского края, Алтая, Хакассии, Калмыкии, Тывы, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья: Монголии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая и других, - сообщает пресс-служба ВСГИК.
Цель проведения конкурса – сохранение и приумножение традиций исполнительской и музыкально-педагогической школ на струнных народных инструментах стран Евразии. Основные задачи: укрепление международных культурных связей, выявление наиболее одарённых и перспективных исполнителей, развитие исполнительства на струнных народных инструментах.
Конкурс проводится в очном и дистанционном форматах по следующим номинациям:
- струнно-смычковые инструменты (хур, кырымпа, морин хур, игил, икили, бызанчи, хучир, эрху, хэгым, гиджак и аналогичные);
- струнно-плекторные инструменты (домра, чанза, тансыр, дошпулур, тошпур, кобыз, шанз и аналогичные);
- струнно-щипковые инструменты (балалайка, гусли, ятага, чадаган, чатхан, кылысах, домбра, рубаб, дутар, сэ, цинь, каягым, сыль, тэджэн, конху и аналогичные);
- струнно-ударные инструменты (цимбалы, иочин, ёочин, чанг, янгым и аналогичные).
Возрастные категории:
- I возрастная категория – до 12 лет включительно;
- II возрастная категория – до 15 лет включительно;
- III возрастная категория – до 19 лет включительно;
- IV возрастная категория – от 20 и старше.
Документы на конкурс принимаются по адресу оргкомитета международного конкурса «Кубок Байкала»: 670031, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Терешковой, 1, ВСГИК, или на электронную почту: [email protected] до 15 октября.
В программе конкурса предусмотрены: конкурсные прослушивания, мастер-классы, творческие встречи с деятелями искусства, круглый стол с обсуждением проблем обучения игре на струнных народных инструментах.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ разыграют международный струнный «Кубок Байкала»
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