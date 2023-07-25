Оно пройдёт на Дне поля в Нерчинском районе
Соревнование механизаторов по профессиональному мастерству управления трактором «Трактор-шоу» состоится 28 июля на площадке Нерчинского конезавода в рамках проведения краевого Дня поля в Забайкалье.
- Конкурс среди трактористов будет проведён в целях повышения интереса к сельскому хозяйству, престижа профессии механизатора среди молодёжи, обмена опытом между участниками, - рассказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев.
По условиям соревнования, участники на тракторах «Беларус» должны совершить манёвры, имитирующие постановку груза на место. За нарушение траектории движения конкурсантам будут начисляться штрафные баллы. Победителем станет тракторист, прошедший трассу с минимальным количеством ошибок и с лучшим временем.
Семинар-совещание «День Забайкальского поля-2023» – это выставка передовых технологий сельского хозяйства, демонстрируемых в реальных полевых условиях. На мероприятии будет представлен большой спектр современной сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, достижений в области селекции сельскохозяйственных культур. Также будет проведён семинар-совещание, на котором выступят представители науки из разных регионов.
День поля пройдёт в селе Верхний Умыкэй Нерчинского района, сообщает министерство сельского хозяйства Забайкалья.
Возрастное ограничение: 6+.
В Забайкалье покажут трактор-шоу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Свои работы представят Франция, Россия, Италия, Испания и Иран
Иномарка лихо пронеслась мимо прогуливающихся горожан
Максимальная температура воздуха в бурятской столице составит +27
Они проедут скоростной заезд на велосипеде в гору
Он вновь соберёт сильнейших борцов 5 августа
Она появилась в райцентре Северо-Байкальского района
Его проведут в «Руинах старого города»
От черепов и украшений до фрагментов керамических сосудов и каменных топоров
Также они могут обратиться в подразделение центра соцподдержки населения
Осенью в столице Бурятии завершится очередной этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
Для ребят проводят дворовые игры
Им стала «Чистая капля»
Первое место заняли спортсмены БГСХА
Участники проекта также побывают в Монголии
Ведётся активная работа по возобновлению работы отделений почтовой связи