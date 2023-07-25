В Забайкалье покажут трактор-шоу

Общество, Фото: пресс-служба минсельхоза Забайкальского края

Оно пройдёт на Дне поля в Нерчинском районе



Соревнование механизаторов по профессиональному мастерству управления трактором «Трактор-шоу» состоится 28 июля на площадке Нерчинского конезавода в рамках проведения краевого Дня поля в Забайкалье.



- Конкурс среди трактористов будет проведён в целях повышения интереса к сельскому хозяйству, престижа профессии механизатора среди молодёжи, обмена опытом между участниками, - рассказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев.



По условиям соревнования, участники на тракторах «Беларус» должны совершить манёвры, имитирующие постановку груза на место. За нарушение траектории движения конкурсантам будут начисляться штрафные баллы. Победителем станет тракторист, прошедший трассу с минимальным количеством ошибок и с лучшим временем.



Семинар-совещание «День Забайкальского поля-2023» – это выставка передовых технологий сельского хозяйства, демонстрируемых в реальных полевых условиях. На мероприятии будет представлен большой спектр современной сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств защиты растений, достижений в области селекции сельскохозяйственных культур. Также будет проведён семинар-совещание, на котором выступят представители науки из разных регионов.



День поля пройдёт в селе Верхний Умыкэй Нерчинского района, сообщает министерство сельского хозяйства Забайкалья.



Возрастное ограничение: 6+.

