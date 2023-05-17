В Улан-Удэ осуждённые поработают на Этнографический музей

Осуждённые колонии №8 изготовят малые архитектурные формы
В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ изготовят малые архитектурные формы, которые украсят территорию Этнографического музея народов Забайкалья.
- Состоялась рабочая встреча начальника колонии Евгения Слабухина с директором Этнографического музея Алексеем Маладаевым. В рамках визита Алексей Маладаев посетил производственные объекты колонии: цех по производству офисной мебели из ЛДСП, цех металлообработки и цех по производству резиновой плитки. Также директор музея осмотрел образцы готовой продукции. По результатам рабочей встречи была достигнута договоренность на изготовление малых архитектурных форм для благоустройства территории Этнографического музея, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Заключение контракта на изготовление продукции даст возможность дополнительно привлечь к труду осуждённых. Их зарплата в том числе пойдёт на погашение исковых и алиментных обязательств.
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Осуждённые колонии №8 изготовят малые архитектурные формы
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