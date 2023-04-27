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В Улан-Удэ ищут дом для кошки Воньки, спасённой из уличного туалета

В Улан-Удэ ищут дом для кошки Воньки, спасённой из уличного туалета
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Она похорошела, обросла шерстью и стала очень важной

Эта история произошла ещё в начале июля. Тогда 13-летняя жительница бурятской столицы Кристина спасла кошку, которая упала в уличный туалет и просидела там несколько дней.

Отверстие в сортире оказалось очень узким, и достать оттуда животное никак не получалось. В ход шли и простыни, и доски.  Тогда девочка сама вызвалась спуститься на дно туалета. Снаряжение для этого предоставили профессиональные альпинисты.

Спасательная операция прошла успешно. К тому моменту кошка исхудала настолько, что можно было пересчитать рёбра. Школьница назвала её Вонька. Животное с воспалёнными глазками отмыли и повезли к ветеринару. После ультразвукового исследования выяснилось, что у него скопилась жидкость в брюшной полости и есть проблемы с сердцем. Сначала специалисты даже заподозрили вирусный перитонит, который, кстати, часто приводит к смерти четвероногих. К счастью, анализ на него оказался отрицательным.

И вот девять с лишним месяцев спустя в улан-удэнском фонде «Собака счастья» показали преобразившуюся Воньку и рассказали, как она поживает. Кстати, хвостатой дали новую кличку – Аника.
 
- Сейчас это гордая мадам, которая вальяжно расхаживает по дому и с укором смотрит, если вдруг вспомнили её старое имя. В глазах так и читается: «Ещё раз услышу его, спать ты эту ночь точно не будешь! Ну или снесу вазу с цветами для порядка!», – поделились волонтёры. – Поэтому теперь она – Аника. О том неловком периоде жизни, который она провела на дне уличного туалета, забыли. Все болячки вылечили, набрали пару килограммов и обросли мягкой и пушистой шерстью.
 
Теперь кошке ищут дом и любящих заботливых хозяев.
 
- Аника очень тихая и спокойная, с мудрым взглядом. Играть она особо не любит. Любимое занятие – обходить территорию и важно заглядывать в глаза человеку с намёком, что пока ей всё нравится, но, конечно, надо ещё постараться, – отмечают в фонде.

А ещё спасённая из туалета кошка очень красивая, нежная и воспитанная и дружит с лотком. И очень нуждается в своём человеке. Тех, кто хочет забрать Анику себе, могут связаться с представителями организации через официальную страницу  «Собака счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.

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