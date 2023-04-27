В Улан-Удэ ищут дом для кошки Воньки, спасённой из уличного туалета



И вот девять с лишним месяцев спустя в улан-удэнском фонде «Собака счастья» показали преобразившуюся Воньку и рассказали, как она поживает. Кстати, хвостатой дали новую кличку – Аника.



- Сейчас это гордая мадам, которая вальяжно расхаживает по дому и с укором смотрит, если вдруг вспомнили её старое имя. В глазах так и читается: «Ещё раз услышу его, спать ты эту ночь точно не будешь! Ну или снесу вазу с цветами для порядка!», – поделились волонтёры. – Поэтому теперь она – Аника. О том неловком периоде жизни, который она провела на дне уличного туалета, забыли. Все болячки вылечили, набрали пару килограммов и обросли мягкой и пушистой шерстью.



Теперь кошке ищут дом и любящих заботливых хозяев.



- Аника очень тихая и спокойная, с мудрым взглядом. Играть она особо не любит. Любимое занятие – обходить территорию и важно заглядывать в глаза человеку с намёком, что пока ей всё нравится, но, конечно, надо ещё постараться, – отмечают в фонде.



А ещё спасённая из туалета кошка очень красивая, нежная и воспитанная и дружит с лотком. И очень нуждается в своём человеке. Тех, кто хочет забрать Анику себе, могут связаться с представителями организации через официальную страницу «Собака счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.



