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В Улан-Удэ девочка спустилась на дно уличного туалета для спасения кошки

В Улан-Удэ девочка спустилась на дно уличного туалета для спасения кошки
Общество,  Фото:"Собака счастья"
Кошка просидела в выгребной яме несколько дней

13-летняя Кристина из Улан-Удэ отбросила все страхи и брезгливость ради спасения кошки, которая упала в выгребную яму уличного туалета. Кошка просидела там минимум три дня. Кристина спасла её, спустившись на дно туалета. О поступке девочки рассказали в фонде помощи животным «Собака счастья».

Волонтёры нашли несчастную кошку на дне уличного туалета. Взрослые пытались сами достать её, спуская в дырку простыни и доски, но безуспешно. Испуганная кошка засела в углу и отказывалась взбираться. Животное было настолько истощено, что можно было пересчитать её рёбра. Лишь иногда кошечка жалобно мяукала.

13-летняя девочка поняла, что никто, кроме неё, не сможет помочь бедной кошке. Кристина буквально требовала, чтобы ей разрешили спуститься.


До этого случая Кристина уже спасала животных. Она пролезала в узкий лаз и из-под крыльца вытаскивала двух щенков. На этот раз никто из желающих также попросту не смог бы уместиться в небольшое отверстие.

- Кристина ничего не испугалась и только переживала за кошку. А ещё шутила, что если там застрянет, то просьба подключить ей интернет и кормить иногда, - рассказали волонтёры фонда «Собаке счастья».

Спасательная операция прошла успешно. Ребёнку надели рюкзак, чтобы положить туда кошку, и спустили с помощью скалолазного снаряжения.

На вопрос, как её отблагодарить, юная улан-удэнка сказала: «Я знаю, что кошка жива, и мне больше ничего не нужно».

Кошку Кристина назвала Вонькой. Её накормили, напоили, а с воспалёнными глазками будет разбираться ветеринар.


Отдельно волонтёры рассказали о снаряжении. Его предоставили профессиональные альпинисты.

- Страховка была на 200 процентов. Родители Кристины одобрили её желание спасти кошку. Вонька жива и невредима, - заключили активисты.

кошка

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