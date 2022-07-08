В Улан-Удэ девочка спустилась на дно уличного туалета для спасения кошки









13-летняя Кристина из Улан-Удэ отбросила все страхи и брезгливость ради спасения кошки, которая упала в выгребную яму уличного туалета. Кошка просидела там минимум три дня. Кристина спасла её, спустившись на дно туалета. О поступке девочки рассказали в фонде помощи животным «Собака счастья».Волонтёры нашли несчастную кошку на дне уличного туалета. Взрослые пытались сами достать её, спуская в дырку простыни и доски, но безуспешно. Испуганная кошка засела в углу и отказывалась взбираться. Животное было настолько истощено, что можно было пересчитать её рёбра. Лишь иногда кошечка жалобно мяукала.13-летняя девочка поняла, что никто, кроме неё, не сможет помочь бедной кошке. Кристина буквально требовала, чтобы ей разрешили спуститься.До этого случая Кристина уже спасала животных. Она пролезала в узкий лаз и из-под крыльца вытаскивала двух щенков. На этот раз никто из желающих также попросту не смог бы уместиться в небольшое отверстие.- Кристина ничего не испугалась и только переживала за кошку. А ещё шутила, что если там застрянет, то просьба подключить ей интернет и кормить иногда, - рассказали волонтёры фонда «Собаке счастья».Спасательная операция прошла успешно. Ребёнку надели рюкзак, чтобы положить туда кошку, и спустили с помощью скалолазного снаряжения.На вопрос, как её отблагодарить, юная улан-удэнка сказала: «Я знаю, что кошка жива, и мне больше ничего не нужно».Кошку Кристина назвала Вонькой. Её накормили, напоили, а с воспалёнными глазками будет разбираться ветеринар.Отдельно волонтёры рассказали о снаряжении. Его предоставили профессиональные альпинисты.- Страховка была на 200 процентов. Родители Кристины одобрили её желание спасти кошку. Вонька жива и невредима, - заключили активисты.