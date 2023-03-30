Русдрам сделал официальное заявление о попытке самоубийства на сцене театра

«Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу», - говорится в нём

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ актёр Государственного русского драмтеатр имени Николая Бестужева Артур Шувалов вечером 29 марта совершил попытку самоубийства прямо после окончания спектакля. Он хотел добиться смены художественного руководителя.

30 марта худрук ГРДТ Вячеслав Дьяченко и директор театра Наталья Светозарова выступили с официальной позицией:

«Заявления актёра Артура Шувалова не соответствуют действительности: актёр был занят в спектаклях, полностью получал заработную плату и его жену не увольняли, она сама подала заявление на увольнение. Спектакль «Театр. Изнанка» (18+) к списанию не планировался.

Учитывая обстоятельства и характер поступка Артура Шувалова, возможно, попытку показного публичного суицида должны квалифицировать медики. После отстранения от должности бывшего художественного руководителя, Артур Шувалов не был настроен на творческую работу, а только на саботаж, срыв рабочего процесса любой ценой, позволяя себе оскорбительное и хамское поведение. Заявления и поступок Артура Шувалова, совершенные 29 марта 2023 года на сцене театра – очередная инсинуация, которой данный артист хочет дестабилизировать ситуацию в театре, сорвать рабочий процесс. Поклон является частью спектакля, целостность которого была нарушена. Такое поведение недопустимо по отношению к зрителю, театру, коллегам, себе, Богу и противоречит здравому смыслу».

Светозаровой и Дьяченко «искренне жаль, что зрители стали невольными свидетелями неадекватного поведения актера Артура Шувалова». Они обещают провести тщательную проверку.