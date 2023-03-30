Скандал в Русдраме: Улан-удэнский артист совершил попытку самоубийства прямо на сцене

Якобы в знак протеста



В Улан-Удэ актёр Государственного русского драмтеатр имени Николая Бестужева Артур Шувалов совершил попытку самоубийства прямо после окончания спектакля, чтобы добиться смены художественного руководителя. Видео появилось в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

29 марта в Русдраме давали спектакль «Театр. Изнанка» (18+). Это постановка бывшего художественного руководителя труппы Сергея Левицкого. Его уволили в марте 2022 года. На его место пришёл москвич Вячеслав Дьяченко. За год в Русдраме случилось несколько скандалов, которые выносили на суд улан-удэнской публики.

Некоторые артисты требовали вернуть Сергея Левицкого. Последней каплей стала информация о возможном увольнении актёра Артура Шувалова. Его пока не уволили, но якобы пытаются это сделать с мая прошлого года, пишет «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

- Я устал. Я не могу. У меня больше нет выбора. Вячеслав Михайлович Дьяченко (худрук театра- прим.), Наталья Николаевна Светозарова (директор театра - прим.) - эти люди виновны в моей смерти, - картинно заявил Шувалов и очень показушно совершил попытку суицида. Это видно на видеозаписи.

Зрители были шокированы.

Проверят психику

Оперативно отреагировала на, пожалуй, первый в истории театра Бурятии инцидент министр культуры республики Соелма Дагаева:

«Рану актёру Артуру Шувалову зашили в травмпункте. Он после этого, со слов сотрудников театра, приходил в театр переодеться. Его здоровью ничего не угрожает. Что явилось причиной, того, что актер использовал спектакль - публичное мероприятие для демонстративного нанесения себе раны перед зрителями, будет устанавливаться. Правовую оценку случившемуся, думаю, дадут соответствующие органы».

По словам главы Минкульта, опубликованных в телеграм-канале правительства РБ, «в ходе расследования наверняка проведут психологическую экспертизу, в каком состоянии находился он в этот момент».

«Добавлю, что артист на днях отказался участвовать в организации концерта перёд ранеными в госпитале, - отметила Дагаева. - В прошлом году сорвал флаг в буквой Z у театра».

Она при этом отметила, что «жену актера не увольняли» (об этом он говорит на видеозаписи - прим.):

«Со слов руководства она написала заявление сама, хотя она задействована во многих спектаклях, на которые уже проданы билеты. Актрисе давали возможность забрать заявление»



Телеграм-канал правительства Бурятии также официально сообщил: «Обстоятельства произошедшего инцидента во время спектакля в Русском драматическом театре выясняются. Жизни артиста ничего не угрожает.

Проверяются все обстоятельства произошедшего. Информация о самой ситуации пока очень противоречивая. Будут опрошены все свидетели происшедшего, в том числе на предмет событий, предшествующих сегодняшнему событию».