Прокуратура Бурятии заинтересовалась инцидентом в Русдраме

Театр и его администрацию проверят

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту инцидента, произошедшего в Русском драматическом театре имени Николая Бестужева, где актёр прямо на сцене перед зрителями попытался совершить суицид. Надзорный орган организовал проверку после публикаций в средствах массовой информации.



«По предварительным данным, актёр театра во время поклона зрителям после спектакля публично нанёс себе раны», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Ведомство в ходе проверки даст оценку исполнению трудового законодательства в деятельности администрации учреждения культуры.

По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 марта в Улан-Удэ актёр Русского драмтеатра Артур Шувалов совершил попытку самоубийства прямо после окончания спектакля. Он сделал это, чтобы добиться смены художественного руководителя.

Проверку также проводит полиция.



- Поздним вечером 29 марта в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении к ним за помощью гражданина. В настоящее время участковым уполномоченным полиции по факту происшествия в Русском драматическом театре проводится проверка. Устанавливаются и опрашиваются участники события. Результаты проверки будут направлены в следственные органы для принятия правового решения, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Жизни актёра сейчас ничего не угрожает, рассказали в минздраве Бурятии. Медики оказали ему необходимую медпомощь и дали рекомендации по лечению. «Пациент был отпущен домой для амбулаторного лечения и наблюдения медицинских работников», - уточнили в минздраве.





