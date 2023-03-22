В столице республики проходит городской конкурс педагогов
В Улан-Удэ стартовал городской конкурс «Учитель года-2023». 21 марта начался первый тур конкурса, где 14 педагогов борются за звание лучшего учителя столицы Бурятии.
- Участников конкурса ждёт азартная, соревновательная неделя. На первом этапе «Учитель – профессионал» конкурсанты покажут свои уроки, поделятся опытом с коллегами, их ждут разговоры со школьниками и методическая мастерская, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
Далее уже 10 участников по итогам первого тура проходят на следующий этап «Учитель-мастер. Педагоги дадут свои мастер-классы, а на третьем этапе «Учитель – лидер» уже 4 конкурсанта проведут публичную лекцию и ответят на вопросы председателя комитета по образованию.
Имя учителя года в Улан-Удэ станет известно 4 апреля на торжественном закрытии конкурса в городском дворце детского (юношеского) творчества.
В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
Общество, Фото:
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