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В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»

В Улан-Удэ выбирают «Учителя года»
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
В столице республики проходит городской конкурс педагогов

В Улан-Удэ стартовал городской конкурс «Учитель года-2023». 21 марта начался первый тур конкурса, где 14 педагогов борются за звание лучшего учителя столицы Бурятии.

- Участников конкурса ждёт азартная, соревновательная неделя. На первом этапе «Учитель – профессионал» конкурсанты покажут свои уроки, поделятся опытом с коллегами, их ждут разговоры со школьниками и методическая мастерская, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

Далее уже 10 участников по итогам первого тура проходят на следующий этап «Учитель-мастер. Педагоги дадут свои мастер-классы, а на третьем этапе «Учитель – лидер» уже 4 конкурсанта проведут публичную лекцию и ответят на вопросы председателя комитета по образованию.

Имя учителя года в Улан-Удэ станет известно 4 апреля на торжественном закрытии конкурса в городском дворце детского (юношеского) творчества.
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