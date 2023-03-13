В Читу приедут звёзды бокса

В столице Забайкалья стартует всероссийский турнир на призы Бахтина



Именитые боксёры примут участие в VI всероссийском турнире по боксу класса «А» на призы мастера спорта международного класса, чемпиона мира среди боксёров-профессионалов Александра Бахтина. Чита встретит Егора Мехонцева, Рахима Чахкиева, Ахмедхана Адилова, Марию Шишмареву, Зинаиду Добрынину, Алексея Папина и Семёна Гривачева. Об этом рассказали в федерации бокса Забайкальского края.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, за звание мастера спорта России и ценные призы поборются более 100 боксёров из 24 регионов страны в 13 весовых категориях.



Напомним, соревнования пройдут с 14 по 18 марта в Чите. Местом проведения турнира станет спортивный комплекс «Мегаполис Спорт». Вход на соревнования бесплатный.



Возрастное ограничение: 6+.

