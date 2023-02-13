Принять участие могут дети от 4 до 12 лет
С 9 по 16 февраля в Улан-Удэ проводится конкурс стихов-поздравлений и благопожеланий на бурятском языке «ЖэгYYртэ Yгэ». Мероприятие приурочено ко дню празднования Сагаалгана.
Участниками конкурса могут стать дети двух возрастных категорий: в возрасте от 4 до 7 лет и от 7 до 12 лет. На конкурс принимается видео со стихами и благопожеланиями на бурятском языке, посвящённые Белому месяцу. Исполнитель должен быть в бурятском костюме. Работа, информационный файл и согласие родителей отправляются на электронную почту: [email protected] до 12:00 16 февраля.
Победители награждаются дипломами и поощрительными призами. Подробности можно узнать в положении в группе театра кукол «Ульгэр» в соцсети «ВКонтакте».
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ стартовал конкурс поздравлений с Сагаалганом
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