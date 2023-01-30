Бурятия построит новый водовод в подшефном районе ДНР

Благодаря ему местные жители смогут пользоваться водой без ограничений
- Мы проехались по объектам и наметили план на 2023 год. Включили в него то, что изначально не планировали, ведь понять необходимость выполнения тех или иных работ можно, только увидев всё своими глазами, – пояснил Евгений Луковников.
Так, в пищеблоке школы в посёлке Комсомольское решили заменить ещё и вентиляцию.
- Это одно из самых крупных зданий, которое нуждалось в срочном ремонте. Работы здесь проходят поэтапно. В прошлом году в школе отремонтировали фасад и кровлю, заменили деревянные окна на пластиковые, а чугунные радиаторы – на современные, – рассказал зампред. – И самое главное – усилили конструктив спортивного зала. В пристрое образовалась трещина, которая могла привести к печальным последствиям. В 2023-ем необходимо обновить напольные покрытия и систему канализации, а теперь – и вентиляции в пищеблоке и т. д.
Ремонт начнётся с наступлением летних каникул. Закончиться он должен до 1 сентября. Кроме того, в посёлке Старобешево приведут в порядок водовод.
- Условия здесь не самые лучшие, но, несмотря ни на что, работы идут по графику. Это очень важный объект для жителей Старобешево. Сегодня вода подаётся строго по графику. Из-за высокого износа – большие потери. Как пример – насосы из скважины поднимают 250 кубов в час, а до потребителя доходит всего 150 – ещё 100 теряется в поле. Причём вода не лучшего качества, пить её нельзя, – подчеркнул Луковников.
Строительство нового водовода началось в 2022 году. Рабочие уже заменили самый ветхий участок. Сварено два километра трубопровода. Готова и траншея к укладке труб. Этот этап завершится на следующей неделе.
- В феврале стартует второй, который предполагает прокладку оставшихся восьми километров. На объекте работают 12 человек, задействовано 4 единицы техники. Строительство завершится в июне. С этого момента жители смогут без ограничений пользоваться водой. Мощность нового водовода – четыре с половиной тысячи кубов в час. Это пять насосных станций, две из которых будут находиться в резерве, – пояснил зампред.
Трубы решили приобрести у местного производителя – в Старобешевском районе открылся завод по их производству.
-Я побывал там, посмотрел как идёт производство. Качество отличное, – добавил Евгений Луковников.
-Я побывал там, посмотрел как идёт производство. Качество отличное, – добавил Евгений Луковников.
Он напомнил: всего в 2023 году в подшефном районе ДНР отремонтируют более 60 объектов. Власти Бурятии заключили контракты на проектные работы по 13-ти из них на общую сумму в шесть миллионов рублей. В следующий раз зампред по инфраструктуре отправится в ДНР через полтора месяца. Ранее он показал, как выглядят разрушенные в ДНР дома, которые пострадали от обстрелов ещё полгода назад.