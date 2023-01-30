Бурятия построит новый водовод в подшефном районе ДНР

Трубы решили приобрести у местного производителя – в Старобешевском районе открылся завод по их производству. -Я побывал там, посмотрел как идёт производство. Качество отличное, – добавил Евгений Луковников.

Благодаря ему местные жители смогут пользоваться водой без ограничений