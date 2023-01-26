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Зампред правительства Бурятии показал разрушенные в ДНР дома

Зампред правительства Бурятии показал разрушенные в ДНР дома
Общество,  Фото:telegram-канал Е. Луковникова
Они пострадали от обстрелов ещё полгода назад

Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников несколько дней назад отправился в рабочую поездку в Донецкую народную республику. Он уехал в Старобешевский район ДНР, над которым минувшим летом взяла шефство Бурятия.
 
Вместе с Луковниковым на Донбассе сейчас находятся замглавы Минтранса Бурятии Алексей Назимов, начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов и директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов. Накануне зампред опубликовал в своём telegram-канале фото разрушенных домов в посёлке Комсомольское Старобешевского района. Он рассказал, что ремонт там затянулся.




- Окончание ремонтных работ в многоквартирных домах, которые пострадали от обстрела в июне, задержится на полтора месяца, – отметил Евгений Луковников. – Было много дополнительных, не запланированных изначально. Потому сроки сдвинулись.
 
По словам зампреда, подрядчик должен нарастить темпы и завершить всё уже к середине февраля. «Курировать дальнейшие работы на объекте будет куратор управления капитального строительства», – подчеркнул он.

В 2023 году в подшефном районе ДНР обновят три школы, в том числе – корпус для начальных классов в Старобешево. Там заменят окна и двери, приведут в порядок полы и стены, закупят новую мебель, компьютеры и оборудование. Работы уже стартовали.




Пока в планах  на 2023 год – ремонт 62 объектов. Это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, а также сети водоснабжения, водоотведения и канализации. По словам Луковникова, тех, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, «достаточно много».
ДНР ремонт правительство РБ

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