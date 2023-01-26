Зампред правительства Бурятии показал разрушенные в ДНР дома

Они пострадали от обстрелов ещё полгода назад







Вместе с Луковниковым на Донбассе Вместе с Луковниковым на Донбассе сейчас находятся замглавы Минтранса Бурятии Алексей Назимов, начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов и директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов. Накануне зампред опубликовал в своём telegram-канале фото разрушенных домов в посёлке Комсомольское Старобешевского района. Он рассказал, что ремонт там затянулся.

















- Окончание ремонтных работ в многоквартирных домах, которые пострадали от обстрела в июне, задержится на полтора месяца, – отметил Евгений Луковников. – Было много дополнительных, не запланированных изначально. Потому сроки сдвинулись.



По словам зампреда, подрядчик должен нарастить темпы и завершить всё уже к середине февраля. «Курировать дальнейшие работы на объекте будет куратор управления капитального строительства», – подчеркнул он.



В 2023 году в подшефном районе ДНР обновят три школы, в том числе – корпус для начальных классов в Старобешево. Там заменят окна и двери, приведут в порядок полы и стены, закупят новую мебель, компьютеры и оборудование. Работы уже стартовали.



















Пока в планах на 2023 год – ремонт 62 объектов. Это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, а также сети водоснабжения, водоотведения и канализации. По словам Луковникова, тех, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, «достаточно много».

Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников несколько дней назад отправился в рабочую поездку в Донецкую народную республику. Он уехал в Старобешевский район ДНР, над которым минувшим летом взяла шефство Бурятия.