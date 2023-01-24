Чиновники из Бурятии уехали на Донбасс

Они решают, какие объекты будут ремонтировать в подшефном районе ДНР в новом году
Зампред республиканского правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников накануне отправился в Старобешевский район ДНР, над которым минувшим летом взяла шефство Бурятия. Рабочая поездка в Донецкую народную республику, по его словам, продлится три-четыре дня.
- Наша задача – подвести итоги 2022 года и актуализировать список объектов, которые будут ремонтировать в 2023-ем, – рассказал зампред в своём telegram-канале.
Пока таковых в перечне 62 – это школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, больницы, дороги, а также сети водоснабжения, водоотведения, канализации.
- Плюс ко всему Бурятия закупает для медицинских учреждений, школ и детсадов оборудование, мебель и спортивный инвентарь, – добавил Евгений Луковников.
Он рассказал, что объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, «достаточно много». На Донбасс также отправились замглавы Минтранса Бурятии Алексей Назимов, начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов и директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов. Последний показал зампреду склады, где хранятся средства индивидуальной защиты для военных и технические средства.
Они решают, какие объекты будут ремонтировать в подшефном районе ДНР в новом году
Дороги не расчистили после снегопада
В суд он подавать не стал
Подарок пришлось заказывать из другого города
Президент сообщил об этом во время встречи с рабочими Обуховского завода в Петербурге
Темой урока стали особо охраняемые природные территории
Проведать военных поедет руководитель Джидинского района
СМИ сообщили, что им запретили смотреть на полуобнажённого руководителя республики
Виктор Гусляков обвиняется в халатности
Пока эта идея не оформлена в законодательную инициативу
Алексей Цыденов выступил с этой инициативой на совещании у вице-премьера
Республика стала ярко выраженным аутсайдером по качеству управления
Власти решили посоветоваться с населением, стоит ли устраивать пышное торжество в столице
Он рассказал о встречах с федеральными чиновниками и о хмуром небе в российской столице
На заседании попечительского совета Иркутского областного отделения Русского географического общество подвели итоги работы в 2022 году