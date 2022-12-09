Глава Бурятии подарил дочерям Героя России Максима Концова билеты на Кремлёвскую ёлку







О гибели лейтенанта Концова стало известно в марте. Лейтенант, за плечами которого был опыт боевых действий на северном Кавказе, принимал участие в спецоперации на Украине с первых дней. 24 марта он погиб, спася товарищей ценой собственной жизни. Звание Героя России ему было присвоено посмертно. Простились



В конце июля вторая супруга Максима







О гибели лейтенанта Концова стало известно в марте. Лейтенант, за плечами которого был опыт боевых действий на северном Кавказе, принимал участие в спецоперации на Украине с первых дней. 24 марта он погиб, спася товарищей ценой собственной жизни. Звание Героя России ему было присвоено посмертно. Простились с ним в Улан-Удэ 15 апреля В конце июля вторая супруга Максима родила сына

Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в соцсети рассказал о том, что пригласил к себе на чай семью Героя России Максима Концова. Две дочки и их мама, бывшая жена Максима Ирина, посетили рабочий офис Цыденова.- Девочки вместе с мамой собираются на новогодние каникулы в Москву. Поздравил с Днем Героев Отечества, подарил им билеты на Кремлевскую елку. Звезда Героя России была присуждена офицеру Росгвардии Максиму Концову посмертно. Он геройски боролся за будущее всех детей, хочется, чтобы у его детей было счастливым детство! - поделился глава Бурятии.Сегодня состоится открытие мемориальной доски в память о Максиме Концове. Её установили на здании школы №47, которую он сам окончил. В церемонии открытия примут участие родные Героя России, первые лица правительства республики и мэрии Улан-Удэ, кадеты и учащиеся школы.