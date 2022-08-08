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У погибшего в марте Героя России Максима Концова родился сын

У погибшего в марте Героя России Максима Концова родился сын
Общество, 
Сына назвали в честь отца

В конце июля на свет появился сын погибшего в ходе спецоперации улан-удэнца, лейтенанта Росгвардии, Героя России Максима Концова. 33-летний офицер ушёл из жизни за четыре месяца до рождения своего сына.

О гибели лейтенанта Концова стало известно в марте. Лейтенант, за плечами которого был опыт боевых действий на северном Кавказе, принимал участие в спецоперации на Украине с первых дней. 24 марта он погиб, спася товарищей ценой собственной жизни.

- Получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, он выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения специального мероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатомётчика и продолжил руководить подчинёнными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей, - рассказывали ранее в Росгвардии. - В результате его мужественных действий диверсионная группа была уничтожена, несколько диверсантов взяты в плен, а разведчики захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов. 

4 апреля президент Владимир Путин присвоил Максиму Концову звание Героя России посмертно. Лейтенант навечно зачислен в списки личного состава отдельного батальона оперативного назначения. 14 апреля Золотую Звезду Героя России в правительстве Бурятии вручили его вдове, родителям и двум маленьким дочерям. 15 апреля Максим Концов был похоронен на улан-удэнском кладбище «Южное».

Мать назвала родившегося сына в честь его отца, тоже Максимом.

- Максим Максимович, добро пожаловать в этот мир! Мы с папой тебя очень ждали! – написала Инесса Концова на своей странице в соцсети.

Инесса посвятила не один пост памяти мужа. Все они пронизаны огромной любовью. «Спасибо, что оберегаешь нас сверху! Мы тебя очень любим и чувствуем рядом», - поделилась она незадолго до рождения сына.

Недавно имя Максима Концова присвоили в Улан-Удэ новой улице в микрорайоне Таёжный. Эта улица будет охватывать целый жилой квартал – более 20 многоквартирных домов. 
Герой России семьи

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