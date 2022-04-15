В Улан-Удэ простились с Героем России Максимом Концовым

Сегодня, 15 апреля, в Улан-Удэ простились с офицером Росгвардии лейтенантом Максимом Концовым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Максиму Концову присвоено звание Героя России посмертно. Траурная церемония прошла в помещении лyкoдpoма.
Максим Концов родился 16 мая 1988 года в Улан-Удэ. Окончил среднюю школу № 47.
За время службы неоднократно участвовал в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе.
Погиб 24 марта, когда в составе разведгруппы выдвинулся для проведения специального мероприятия. Группа вступила в бой с противником.
- Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчинёнными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей. Благодаря мужественным действиям лейтенанта диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяли в плен, и был захвачен и ликвидирован крупный схрон оружия и боеприпасов, - сообщали ранее в Росгвардии.
У Максима Концова остались жена и двое дочерей. Накануне в правительстве Бурятии им вручили звезду Героя России. Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал, что республика полностью возьмёт на себя их поддержку, например, когда дети будут учиться в вузах.
Именем Героя России Максима Концова в Улан-Удэ обещали назвать улицу.