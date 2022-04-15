 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 апреля

14 апреля

Популярное

В Улан-Удэ простились с Героем России Максимом Концовым

В Улан-Удэ простились с Героем России Максимом Концовым
Общество, 
Лейтенант Росгвардии Максим Концов героически погиб в ходе спецоперации

Сегодня, 15 апреля, в Улан-Удэ простились с офицером Росгвардии лейтенантом Максимом Концовым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Максиму Концову присвоено звание Героя России посмертно. Траурная церемония прошла в помещении лyкoдpoма.



Максим Концов родился 16 мая 1988 года в Улан-Удэ. Окончил среднюю школу № 47.

За время службы неоднократно участвовал в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Погиб 24 марта, когда в составе разведгруппы выдвинулся для проведения специального мероприятия. Группа вступила в бой с противником.

- Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчинёнными. Пожертвовав собой, офицер Росгвардии спас боевых товарищей. Благодаря мужественным действиям лейтенанта диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов взяли в плен, и был захвачен и ликвидирован крупный схрон оружия и боеприпасов, - сообщали ранее в Росгвардии.

У Максима Концова остались жена и двое дочерей. Накануне в правительстве Бурятии им вручили звезду Героя России. Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал, что республика полностью возьмёт на себя их поддержку, например, когда дети будут учиться в вузах.

Именем Героя России Максима Концова в Улан-Удэ обещали назвать улицу
похороны Герой России Росгвардия Украина

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ простились с Героем России Максимом Концовым
В Улан-Удэ простились с Героем России Максимом Концовым
Общество, 15.04.2022
Лейтенант Росгвардии Максим Концов героически погиб в ходе спецоперации
В Улан-Удэ состоится ярмарка «Наш сад - огород»
В Улан-Удэ состоится ярмарка «Наш сад - огород»
Общество, 15.04.2022
Горожане смогут подготовиться к дачному сезону
Бурятский лама: «К осени люди увидят свет в конце тоннеля»
Бурятский лама: «К осени люди увидят свет в конце тоннеля»
Общество, 15.04.2022
Настоятель дацана дал прогноз, что ожидает мир во втором полугодии 2022 года
В Улан-Удэ сотрудницу полиции наказали из-за Моргенштерна
В Улан-Удэ сотрудницу полиции наказали из-за Моргенштерна
Общество, 15.04.2022
Рэпер оценил размер морального вреда в 666 рублей
Переселенцам из центра Улан-Удэ обещают справедливые компенсации
Переселенцам из центра Улан-Удэ обещают справедливые компенсации
Общество, 15.04.2022
По словам главы Бурятии, речи о «300 тысячах рублей за хибару» нет
Мэрия посоветовала улан-удэнцам купить дрова сейчас
Мэрия посоветовала улан-удэнцам купить дрова сейчас
Общество, 15.04.2022
Анализ торговых площадок города показал, когда самые низкие цены на дрова
На Байкале интенсивно тает лёд
На Байкале интенсивно тает лёд
Общество, 15.04.2022
Места уже появилась открытая вода
В Бурятии заработает диссертационный совет по сельхознаукам
В Бурятии заработает диссертационный совет по сельхознаукам
Общество, 15.04.2022
Это единственный на Дальнем Востоке диссертационный совет по этой научной специальности
В Бурятии лесники провели занятия с детсадовцами
В Бурятии лесники провели занятия с детсадовцами
Общество, 15.04.2022
Лесники Кабанского района пришли в гости к малышам
В Улан-Удэ школьники-авиамоделисты запустили ракеты
В Улан-Удэ школьники-авиамоделисты запустили ракеты
Общество, 15.04.2022
Богородский остров стал своеобразным «Байконуром»
Позиции COVID-19 в Бурятии сильно не меняются
Позиции COVID-19 в Бурятии сильно не меняются
Общество, 15.04.2022
Скончался ещё один больной коронавирусом
В Бурятии ухудшается погода
В Бурятии ухудшается погода
Общество, 15.04.2022
Местами пройдёт снег
Эстрадный певец Чингис Раднаев споет известные оперные арии
Эстрадный певец Чингис Раднаев споет известные оперные арии
Общество, 14.04.2022
Чингис Раднаев назвал этот концерт «особой честью»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^