Необычная световая инсталляция украсила улан-удэнский сквер

Новый арт-объект «Додекаэдр» появился в обновлённом сквере «Зодчий» в Улан-Удэ.
- Необычная световая инсталляция выполнена в форме геометрической фигуры размером более двух метров в высоту и ширину. Динамическая программируемая светодиодная подсветка, каркас из металла, грани из зеркальных панелей – уникальный арт-объект и в дневное время привлекает внимание своей футуристичностью, - рассказали в администрации города.
Такой подарок горожанам сделала компания, занимающаяся электромонтажными работами. Проект разработан при содействии МБУ «Горсвет» по уникальному заказу компании - от эскиза до выбора материалов.
В этом году сквер «Зодчий» подвергся масштабной реконструкции. В рамках благоустройства устроен сухой фонтан, отреставрирован постамент скульптуры «Зодчий», установлен топиарий в виде четырёх медведей, появились скамейки-перголы, скамейки-качели.