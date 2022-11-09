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Необычная световая инсталляция украсила улан-удэнский сквер

Необычная световая инсталляция украсила улан-удэнский сквер
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Там появился огромный светящийся додекаэдр

Новый арт-объект «Додекаэдр» появился в обновлённом сквере «Зодчий» в Улан-Удэ.

- Необычная световая инсталляция выполнена в форме геометрической фигуры размером более двух метров в высоту и ширину. Динамическая программируемая светодиодная подсветка, каркас из металла, грани из зеркальных панелей – уникальный арт-объект и в дневное время привлекает внимание своей футуристичностью, - рассказали в администрации города.

 
Такой подарок горожанам сделала компания, занимающаяся электромонтажными работами. Проект разработан при содействии МБУ «Горсвет» по уникальному заказу компании - от эскиза до выбора материалов.

В этом году сквер «Зодчий» подвергся масштабной реконструкции. В рамках благоустройства устроен сухой фонтан, отреставрирован постамент скульптуры «Зодчий», установлен топиарий в виде четырёх медведей, появились скамейки-перголы, скамейки-качели.

сквер благоустройство

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