Необычная световая инсталляция украсила улан-удэнский сквер







Такой подарок горожанам сделала компания, занимающаяся электромонтажными работами. Проект разработан при содействии МБУ «Горсвет» по уникальному заказу компании - от эскиза до выбора материалов.



В этом году сквер «Зодчий»



Такой подарок горожанам сделала компания, занимающаяся электромонтажными работами. Проект разработан при содействии МБУ «Горсвет» по уникальному заказу компании - от эскиза до выбора материалов.В этом году сквер «Зодчий» подвергся масштабной реконструкции . В рамках благоустройства устроен сухой фонтан, отреставрирован постамент скульптуры «Зодчий», установлен топиарий в виде четырёх медведей , появились скамейки-перголы, скамейки-качели.

Новый арт-объект «Додекаэдр» появился в обновлённом сквере «Зодчий» в Улан-Удэ.- Необычная световая инсталляция выполнена в форме геометрической фигуры размером более двух метров в высоту и ширину. Динамическая программируемая светодиодная подсветка, каркас из металла, грани из зеркальных панелей – уникальный арт-объект и в дневное время привлекает внимание своей футуристичностью, - рассказали в администрации города.