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Сквер в Улан-Удэ станет местом притяжения жителей всего микрорайона

Сквер в Улан-Удэ станет местом притяжения жителей всего микрорайона
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В столице Бурятии проверили ход благоустройства сквера «Зодчий»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход благоустройства сквера «Зодчий». Все основные работы здесь завершены: устроен сухой фонтан, отреставрирован постамент скульптуры «Зодчий», установлен топиарий в виде четырёх медведей.

- Я помню этот сквер – он был немного запущенный, заросший. Теперь здесь вырисовывается место отдыха. Отмечу, есть недочёты. Во-первых, по срокам – подрядчик подводит и не сдаёт работы в срок, во-вторых, здесь переделываются все лавочки. Сейчас одну привезли как образец, такие мы будем принимать, а всё, что были раньше – травмоопасные. По освещению – постарались сделать красиво и светло, но люди, которые проживают на первом этаже, высказывают обоснованное недовольство, им светит в глаза. Поэтому нам надо найти такую грань, чтобы было удобно и комфортно всем. Будем находить решение, - сказал Игорь Шутенков.

Всего в сквере устанавливают 47 скамеек-пергол и скамеек-качелей, 58 ландшафтных светильников и 23 опоры наружного освещения со светодиодными светильниками. Ранее подрядчик проложил тротуарные дорожки из брусчатки и асфальта, провёл летний водопровод и обустроил 30 метров ливневой канализации.

- В сквере сделали максимально удобные дорожки с учётом доступности для маломобильных граждан. Также у нас здесь второй в городе сухой фонтан. Мы посмотрели, что фонтан, установленный на площади Революции, стал местом притяжения для детей и взрослых, поэтому решили повторить и здесь. Мы попытаемся возродить тот лес, который здесь когда-то был, высадили 20 сосен-крупномеров, будем наблюдать, как они приживутся, и продолжим посадки. Наша задача – сделать сквер местом притяжения не только для жителей, которые живут в домах поблизости, но и для всего микрорайона, - пояснил заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Отметим, последние три года микрорайон постоянно развивается и благоустраивается – здесь построили пристрой к школе №49, открыли два новых детских сада. Капитально реконструирована тепломагистраль №6, которая питает жителей улиц Мокрова, Жердева, Боевая, Павлова и т.д. В этом году завершается ремонт дорог по проспекту Строителей и улице Мокрова, а в 2020 году была отремонтирована улица Калашникова. Благоустраиваются дворы по проспекту Строителей и Жердева в рамках проектов «1000 дворов на Дальнем Востоке» и «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, масштабная реконструкция сквера «Зодчий» проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». По итогам рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий сквер набрал более 22 тысяч голосов. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

администрацияУУ благоустройство Улан-Удэ

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