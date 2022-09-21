21 сентября

20 сентября

Популярное

Четыре медведя «поселились» в улан-удэнском сквере

Четыре медведя «поселились» в улан-удэнском сквере
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Горожан попросили бережно относиться к ним

Четыре медведя появились в обновляемом сквере «Зодчий» в Улан-Удэ.

В пресс-службе мэрии сообщили, что строители завершили установку топиария в виде медведей. Кустарниковые конструкции из искусственной травы предназначены для декора и для украшения зон отдыха и фотосессий.

– Необходимо прочнее закрепить конструкции, также досыпать белый камень для ландшафтного дизайна. Уважаемые улан-удэнцы, просим бережно относиться к тому, что создаётся в городе, – обратился к жителям заместитель мэра - председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев во время еженедельной проверки объекта.


По поручению комитета подрядчик переделал дизайн скамеек–пергол (с навесом). Теперь конструкции более безопасны, заменены все деревянные элементы.


Всего в сквере «Зодчий» устанавливают 47 скамеек-пергол и скамеек-качелей. Также строители уложили плитку вокруг фонтана, установили оборудование в техническом помещении, подготовили чашу фонтана к монтажу оборудования и т.д.

В нижней части сквера обустроили 30 метров ливневой канализации.

– Здесь во время дождей вся вода по рельефу стекала вниз, размывала тротуар и уходила на дорогу. Теперь она будет уходить в новую ливневку. Также мы здесь оборудовали поручни и отреставрировали три общественные остановки, – сообщил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.


Также подрядчику поручено тщательно проверить требования доступности безбарьерной среды. Все замечания в ходе рабочих проверок ставятся на контроль.

Всего с 2017 года в столице республики благоустроены 10 общественных пространств. В этом году благоустраивают две территории – вокруг Гостиных рядов и сквер «Зодчий». Открытие объектов ожидается уже в конце сентября.

сквер благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Четыре медведя «поселились» в улан-удэнском сквере
Четыре медведя «поселились» в улан-удэнском сквере
Общество, 21.09.2022
Горожан попросили бережно относиться к ним
Жители Улан-Удэ не могут уехать из Зверосовхоза
Жители Улан-Удэ не могут уехать из Зверосовхоза
Общество, 21.09.2022
Люди отчаянно пытаются попасть в салон, когда в нём буквально не осталось места
В Бурятии ненастная погода
В Бурятии ненастная погода
Общество, 21.09.2022
Ожидается ветер до 21 м/с
В Улан-Удэ осуждённые женщины прочитали осенние произведения
В Улан-Удэ осуждённые женщины прочитали осенние произведения
Общество, 20.09.2022
Среди осуждённых провели конкурс монологов
В Иркутской области пешеходов призывают носить светоотражатели
В Иркутской области пешеходов призывают носить светоотражатели
Общество, 20.09.2022
Этот элемент безопасности может спасти жизнь 
В Улан-Удэ проведут благотворительную книжную распродажу
В Улан-Удэ проведут благотворительную книжную распродажу
Общество, 20.09.2022
Вырученные средства отправятся в фонд помощи животным
В Иркутском районе несколько дней горит свалка
В Иркутском районе несколько дней горит свалка
Общество, 20.09.2022
Собственника земли привлекут к ответственности 
В Бурятии более 300 человек обучились в школе приёмных родителей
В Бурятии более 300 человек обучились в школе приёмных родителей
Общество, 20.09.2022
Обучение проходит в виде практических занятий, семинаров, тренингов
Росгвардейцы Бурятии присоединились акции «Древо Сталинграда»
Росгвардейцы Бурятии присоединились акции «Древо Сталинграда»
Общество, 20.09.2022
Сотрудники ведомства высадили деревья в центре Улан-Удэ 
В Улан-Удэ откроется выставка художника Даши-Нимы Дугарова
В Улан-Удэ откроется выставка художника Даши-Нимы Дугарова
Общество, 20.09.2022
В экспозиции будут представлены работы, в которых отразились народные традиции бурятской этнокультуры, а также портреты выдающихся деятелей Бурятии
Волонтёры культуры Бурятии обучились в Байкальской заповедной школе
Волонтёры культуры Бурятии обучились в Байкальской заповедной школе
Общество, 20.09.2022
Добровольцы оказались очень любознательными 
В Бурятии за полгода выявлено шесть случаев высокого загрязнения воздуха
В Бурятии за полгода выявлено шесть случаев высокого загрязнения воздуха
Общество, 20.09.2022
Более четверти всех случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха пришлось на Иркутскую область
В Чите откроется выставка ««Люди» Дерсу Узала»
Общество, 20.09.2022
Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева
Майору из Бурятии присвоили звание Героя России
Майору из Бурятии присвоили звание Героя России
Общество, 20.09.2022
Высшей государственной награды удостоен Энвер Набиев

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^