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Нацпарк в Бурятии объявил конкурс о снежном барсе

Нацпарк в Бурятии объявил конкурс о снежном барсе
Общество,  Фото:Алтае-Саянское отделение WWF
Конкурс проводится до конца октября

Национальный парк «Тункинский» объявил о начале приёма творческих работ на ежегодный республиканский фестиваль «Земля снежного барса».

В фестивале могут принять участие учащиеся образовательных учреждений основного и дополнительного образования, представители неформальных детских организаций (экологических клубов, экологических групп и т.п.) Тункинского района, Окинского района, Улан-Удэ, а также отдельные лица на основании индивидуальной заявки.

Работы будут приниматься по следующим номинациям:
- «Лучший рисунок» - конкурс рисунков по заданной теме (возрастные категории участников 6 - 10 лет; 11-14 лет; 15 - 18 лет);
- «Лучшая сказка» - конкурс творческих работ о снежном барсе (возрастные категории участников 6-10 лет; 11-14 лет; 15 - 18 лет);
- «Лучшая поделка» - конкурс поделок с изображением снежного барса (возрастные категории участников 6-10 лет; 11-14 лет; 15 - 18 лет)

Республиканский экологический фестиваль проводится с 15 сентября по 31 октября.

Победителей наградят дипломами, участники получат сертификаты и памятные призы.

Конкурсные работы и анкеты-заявки направлять по адресу: 671010, с. Кырен, ул. Ленина, 69, отдел науки и экопросвещения, кабинет № 15, Ильиной А.С.



Возрастное ограничение 6+



конкурс снежный барс

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