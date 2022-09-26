Нацпарк в Бурятии объявил конкурс о снежном барсе

Общество, Фото: Алтае-Саянское отделение WWF

Конкурс проводится до конца октября



Национальный парк «Тункинский» объявил о начале приёма творческих работ на ежегодный республиканский фестиваль «Земля снежного барса».



В фестивале могут принять участие учащиеся образовательных учреждений основного и дополнительного образования, представители неформальных детских организаций (экологических клубов, экологических групп и т.п.) Тункинского района, Окинского района, Улан-Удэ, а также отдельные лица на основании индивидуальной заявки.



Работы будут приниматься по следующим номинациям:

- «Лучший рисунок» - конкурс рисунков по заданной теме (возрастные категории участников 6 - 10 лет; 11-14 лет; 15 - 18 лет);

- «Лучшая сказка» - конкурс творческих работ о снежном барсе (возрастные категории участников 6-10 лет; 11-14 лет; 15 - 18 лет);

- «Лучшая поделка» - конкурс поделок с изображением снежного барса (возрастные категории участников 6-10 лет; 11-14 лет; 15 - 18 лет)



Республиканский экологический фестиваль проводится с 15 сентября по 31 октября.



Победителей наградят дипломами, участники получат сертификаты и памятные призы.



Конкурсные работы и анкеты-заявки направлять по адресу: 671010, с. Кырен, ул. Ленина, 69, отдел науки и экопросвещения, кабинет № 15, Ильиной А.С.







Возрастное ограничение 6+







