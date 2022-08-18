2022-й для елей на главной площади Улан-Удэ стал урожайным

На днях жители Улан-Удэ заметили усеянные шишками ели на площади Советов. На деревьях (в основном на макушках) появились молоденькие зелёные шишки.
Оказалось, что подобное явление не аномальное, а вполне естественное и цикличное. Ёлки так плодоносят, если находятся в хороших условиях. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в городском лесничестве.
- Урожайные годы у хвойных деревьев повторяются в среднем один раз в четыре года, именно таким годом является 2022 год. Для Дальнего Востока это нормальное явление, когда условия для размножения являются благоприятными, - прокомментировал главный лесничий МБУ «Городское лесничество» Алексей Смирнов.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в этом году обильный урожай груш. Деревья также растут на площади Советов, где ветви буквально гнутся под тяжестью плодов.
Необычная ёлочка растёт в Кабанском районе Бурятии. Ель начала плодоносить уже в восьмилетнем возрасте, когда обычно это происходит только к 20 годам.