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В Бурятии выросла особенная ёлочка

В Бурятии выросла особенная ёлочка
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Удивительная ёлочка растёт недалеко от Байкала

Крайне необычное явление обнаружили сотрудники Бабушкинского лесничества в Кабанском районе Бурятии. Там растёт ель, которая плодоносит в очень раннем возрасте.

- Несколько лет назад мы выкопали саженец ели с минерализованной полосы и посадили рядом со зданием лесничества. Ёлочка прижилась и пошла в рост, а в этом году решила нас удивить. Обычно ель начинает плодоносить шишками только к 20 годам. Этой маленькой ёлочке всего восемь лет, но уже все ветки усыпаны шишками. Это очень необычное явление и встречается крайне редко, - поделился главный лесничий Бабушкинского лесничества Дмитрий Багулов.

 

Лесники отмечают, что шишки на ели появляются всего лишь раз в четыре года. Они вырастают в середине лета и зреют до осени. Осенью шишка раскрывается, а семена ветром разносит по округе.

- Возможно, дерево даст хорошие семена, и рядом появятся еще такие же необычные ёлочки. Будем наблюдать и ухаживать за ней, - с улыбкой рассказал Дмитрий Багулов.

Бабушкинское лесничество – одно из лесничеств в Центральной экологической зоне Байкала с наиболее благоприятными условиями для роста деревьев. Благодаря близости лесничества к озеру, установлен смягченно-континентальный океанический микроклимат, что оказывает положительное воздействие на растительность. Вся территория лесничества, а это более 240 тысяч га, относится к защитным лесам, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. 
деревья

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