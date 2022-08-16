В Бурятии выросла особенная ёлочка









Лесники отмечают, что шишки на ели появляются всего лишь раз в четыре года. Они вырастают в середине лета и зреют до осени. Осенью шишка раскрывается, а семена ветром разносит по округе.



- Возможно, дерево даст хорошие семена, и рядом появятся еще такие же необычные ёлочки. Будем наблюдать и ухаживать за ней, - с улыбкой рассказал Дмитрий Багулов.



Бабушкинское лесничество – одно из лесничеств в Центральной экологической зоне Байкала с наиболее благоприятными условиями для роста деревьев. Благодаря близости лесничества к озеру, установлен смягченно-континентальный океанический микроклимат, что оказывает положительное воздействие на растительность. Вся территория лесничества, а это более 240 тысяч га, относится к защитным лесам, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесники отмечают, что шишки на ели появляются всего лишь раз в четыре года. Они вырастают в середине лета и зреют до осени. Осенью шишка раскрывается, а семена ветром разносит по округе.- Возможно, дерево даст хорошие семена, и рядом появятся еще такие же необычные ёлочки. Будем наблюдать и ухаживать за ней, - с улыбкой рассказал Дмитрий Багулов.Бабушкинское лесничество – одно из лесничеств в Центральной экологической зоне Байкала с наиболее благоприятными условиями для роста деревьев. Благодаря близости лесничества к озеру, установлен смягченно-континентальный океанический микроклимат, что оказывает положительное воздействие на растительность. Вся территория лесничества, а это более 240 тысяч га, относится к защитным лесам, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Крайне необычное явление обнаружили сотрудники Бабушкинского лесничества в Кабанском районе Бурятии. Там растёт ель, которая плодоносит в очень раннем возрасте.- Несколько лет назад мы выкопали саженец ели с минерализованной полосы и посадили рядом со зданием лесничества. Ёлочка прижилась и пошла в рост, а в этом году решила нас удивить. Обычно ель начинает плодоносить шишками только к 20 годам. Этой маленькой ёлочке всего восемь лет, но уже все ветки усыпаны шишками. Это очень необычное явление и встречается крайне редко, - поделился главный лесничий Бабушкинского лесничества Дмитрий Багулов.