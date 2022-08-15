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В Бурятии ожидаются заморозки Общество, В ближайшие дни температура воздуха прогреется не больше 24 градусов тепла

Парад невест в Улан-Удэ прошёл скромно Общество, В какой-то момент парад невест и акция коммунистов слились в невероятный сюрреалистический перформанс. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко