15 августа

14 августа

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Парад невест в Улан-Удэ прошёл скромно

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В какой-то момент парад невест и акция коммунистов слились в невероятный сюрреалистический перформанс. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

14 августа в Улан-Удэ прошло мероприятие под названием «Парад невест». Однако, как такового, обещанного шествия не состоялось. В оговорённое время невесты собрались на площади Советов, станцевали и устроили фотосессию. Всего в мероприятии участвовали 12 девушек.

- По сравнению с масштабным парадом десятилетней давности нынешний праздник, конечно, сама скромность. 12 невест и три девушки в платьях цветов флага. Шествия по «Арбату» не случилось. Всё действо свелось к танцам и традиционной фотосессии у постамента. Параллельно на главной площади города проходила ещё и акция коммунистов, и к монументу вождя образовалась очередь. В какой-то момент оба мероприятия слились в невероятный сюрреалистический перформанс. И всё это на фоне новейшей символики. Вот такой получился документ странного времени. Далее коммунисты возложили цветы, а невесты продолжили освоение новых объектов площади Советов. Кстати, у памятника Ленину небывалый урожай груш (невкусных), - поделился впечатлениями фотокорреспондент Сергей Тарасенко.

Как сообщал «Байкал-Daily», один из первых парадов невест в Улан-Удэ проходил в 2012 году. Тогда девушки уверенным маршем прошли от площади Советов до площади Революции. Участниц было заметно больше. Невесты изрядно постарались над созданием образов – их причёски были замысловатыми, а платья у некоторых отличались креативностью. Колонна девушек в белом привлекала внимание прохожих, они охотно их фотографировали. 
площадь Советов акция

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