В какой-то момент парад невест и акция коммунистов слились в невероятный сюрреалистический перформанс. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
14 августа в Улан-Удэ прошло мероприятие под названием «Парад невест». Однако, как такового, обещанного шествия не состоялось. В оговорённое время невесты собрались на площади Советов, станцевали и устроили фотосессию. Всего в мероприятии участвовали 12 девушек.
- По сравнению с масштабным парадом десятилетней давности нынешний праздник, конечно, сама скромность. 12 невест и три девушки в платьях цветов флага. Шествия по «Арбату» не случилось. Всё действо свелось к танцам и традиционной фотосессии у постамента. Параллельно на главной площади города проходила ещё и акция коммунистов, и к монументу вождя образовалась очередь. В какой-то момент оба мероприятия слились в невероятный сюрреалистический перформанс. И всё это на фоне новейшей символики. Вот такой получился документ странного времени. Далее коммунисты возложили цветы, а невесты продолжили освоение новых объектов площади Советов. Кстати, у памятника Ленину небывалый урожай груш (невкусных), - поделился впечатлениями фотокорреспондент Сергей Тарасенко.
Как сообщал «Байкал-Daily», один из первых парадов невест в Улан-Удэ проходил в 2012 году. Тогда девушки уверенным маршем прошли от площади Советов до площади Революции. Участниц было заметно больше. Невесты изрядно постарались над созданием образов – их причёски были замысловатыми, а платья у некоторых отличались креативностью. Колонна девушек в белом привлекала внимание прохожих, они охотно их фотографировали.
Парад невест в Улан-Удэ прошёл скромно
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В ближайшие дни температура воздуха прогреется не больше 24 градусов тепла
В настоящий момент дорога отремонтирована на 70 процентов
В какой-то момент парад невест и акция коммунистов слились в невероятный сюрреалистический перформанс. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Все желающие увидят современную технику Восточного военного округа
«Водяной» собаке Чапе не впервой совершать такой поход
Отдыхающих на пляже нет пятый день подряд
Специалисты будут отвечать на вопросы практически до конца августа
Галине Горбатых с трудом удалось отдохнуть во время ожидания трансферного рейса
Причиной стал высокий класс пожарной опасности
Статистику раскрыли в службе судебных приставов Бурятии
В больницах лежат более 180 пациентов
Средства распределят по разным социально-экономическим направлениям
Общественники просят закончить все дорожные и коммунальные работы вблизи школ до начала учебного года
Участвовали 32 человека
Представлены основные статистические данные с начала года