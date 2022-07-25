Представительница Окинского района Бурятии стала лауреатом фестиваля
13 красавиц из Монголии, Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области боролись за главный титул конкурса «Дангина» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана».
В конкурсной программе они представили оригинальную рекламу-приглашение «Магтан дуулая угаа, нютагаа», включающую красочный рассказ о себе, родном крае, родословную с использованием различных жанров искусства, в том числе исполнения одного куплета народной песни. В этом конкурсе участницы были в традиционном национальном костюме своего региона.
В номинации «Сэдьхэлэй баяр» красавицы исполнили бурятский национальный танец. В номинации«Оюун ухаанай уута» - продемонстрировали свои знания по истории бурятского народа, традиций, обычаев, национальных блюд. В номинации «Аялга дуумни» - спели бурятскую песню. Самым зрелищным моментом конкурса была демонстрация вечерних нарядов «Һаргама толон», сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Гран-при конкурса «Дангина» достался Цэрэнтогтох Батдулам из Восточного аймака Монголии. Ей вручили диплом, денежное вознаграждение, сувенирный кубок и медаль.
Лауреатами конкурса стали четыре лучшие участницы: Дашидондокова Янжима (Забайкальский край), Шагдурова Надежда (Бурятия, Окинский район), Балдаева Ольга (Иркутская область) и Галсан Жаргалан (Монголия, Восточный аймак). Они получили медали и денежные сертификаты.
Лучшей Дангиной «Алтарганы» стала красавица из Монголии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В регионе ожидаются сильные дожди
Стали известны победители фестивальных соревнований по «Бухэ барилдаан»
Представительница Окинского района Бурятии стала лауреатом фестиваля
У спортсменов Забайкалья – 8 наград
В столице Бурятии строят пять новых школ
Сегодня праздник у этих специалистов
Сборную Бурятии представят 60 молодых борцов
«Не советую лететь»,- написал недовольный турист из другого региона в соцсетях
Сотрудники рудника просят не отстреливать мишку
«Надо быть всегда готовым», - заявил замминистра здравоохранения республики Валерий Амагыров
У некоторых крыш повреждено более 30% площади
Работы отложены до установления хорошей погоды
Ожидаются дожди с грозами
Менее чем за неделю зарегистрировано минимум три выхода косолапых в населённые пункты
Утверждён паспорт муниципального проекта «Финансы»