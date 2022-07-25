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Лучшей Дангиной «Алтарганы» стала красавица из Монголии

Лучшей Дангиной «Алтарганы» стала красавица из Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Представительница Окинского района Бурятии стала лауреатом фестиваля

13 красавиц из Монголии, Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области боролись за главный титул конкурса «Дангина» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана».

В конкурсной программе они представили оригинальную рекламу-приглашение «Магтан дуулая угаа, нютагаа», включающую красочный рассказ о себе, родном крае, родословную с использованием различных жанров искусства, в том числе исполнения одного куплета народной песни. В этом конкурсе участницы были в традиционном национальном костюме своего региона.

В номинации «Сэдьхэлэй баяр» красавицы исполнили бурятский национальный танец. В номинации«Оюун ухаанай уута» - продемонстрировали свои знания по истории бурятского народа, традиций, обычаев, национальных блюд. В номинации «Аялга дуумни» - спели бурятскую песню. Самым зрелищным моментом конкурса была демонстрация вечерних нарядов «Һаргама толон», сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Гран-при конкурса «Дангина» достался Цэрэнтогтох Батдулам из Восточного аймака Монголии. Ей вручили диплом, денежное вознаграждение, сувенирный кубок и медаль.

Лауреатами конкурса стали четыре лучшие участницы: Дашидондокова Янжима (Забайкальский край), Шагдурова Надежда (Бурятия, Окинский район), Балдаева Ольга (Иркутская область) и Галсан Жаргалан (Монголия, Восточный аймак). Они получили медали и денежные сертификаты.
Алтаргана Дангина конкурс фестиваль Монголия Бурятия конкурс красоты

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