Лучшей Дангиной «Алтарганы» стала красавица из Монголии

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Представительница Окинского района Бурятии стала лауреатом фестиваля



13 красавиц из Монголии, Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области боролись за главный титул конкурса «Дангина» XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана».



В конкурсной программе они представили оригинальную рекламу-приглашение «Магтан дуулая угаа, нютагаа», включающую красочный рассказ о себе, родном крае, родословную с использованием различных жанров искусства, в том числе исполнения одного куплета народной песни. В этом конкурсе участницы были в традиционном национальном костюме своего региона.



В номинации «Сэдьхэлэй баяр» красавицы исполнили бурятский национальный танец. В номинации«Оюун ухаанай уута» - продемонстрировали свои знания по истории бурятского народа, традиций, обычаев, национальных блюд. В номинации «Аялга дуумни» - спели бурятскую песню. Самым зрелищным моментом конкурса была демонстрация вечерних нарядов «Һаргама толон», сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



Гран-при конкурса «Дангина» достался Цэрэнтогтох Батдулам из Восточного аймака Монголии. Ей вручили диплом, денежное вознаграждение, сувенирный кубок и медаль.



Лауреатами конкурса стали четыре лучшие участницы: Дашидондокова Янжима (Забайкальский край), Шагдурова Надежда (Бурятия, Окинский район), Балдаева Ольга (Иркутская область) и Галсан Жаргалан (Монголия, Восточный аймак). Они получили медали и денежные сертификаты.