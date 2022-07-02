В Улан-Удэ проходит фестиваль «Ночь ёхора»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия



В Улан-Удэ 1 и 2 июля проходит XIV фестиваль «Ночь ёхора» в Этнографическом музее народов Забайкалья.



Жители и гости республики смогут станцевать самый массовый ёхор в мире. Кроме этого, артисты театра «Байкал» проведут мастер-классы по ёхорам, подарят камерные концерты и большое ёхор-шоу с участием национального оркестра Бурятии, солистов и балетной труппы.



- Фольклорные коллективы республики поборются за лучшее массовое исполнение ёхора. Напомним, что конкурсная программа состоит из двух ёхоров: аутентичный и стилизованный современный ёхор. Призовой фонд конкурса в этом году составил 250 тысяч рублей, - анонсировали ранее организаторы.



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