Жители Бурятии неохотно продают свои квартиры через торги сиротам

Сотрудники управления капстроительства даже лично обзванивают собственников квартир по номерам на «Авито»
В Бурятии продолжается процедура закупки у граждан квартир для детей-сирот. Как сообщал «Байкал-Daily», власти начали закупать квартиры на вторичном рынке недвижимости в 2019 году (до этого дома для сирот только строили). Принять участие в торгах может человек, желающий продать свою квартиру. Весной этого года процедуру продажи упростили: если на торги не было ни одной заявки, продать квартиру можно напрямую, заключив прямой контракт.
В прошлом году управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятии приобрело 196 квартир на сумму 300 млн рублей.
В этом же году на закупку жилья для сирот было выделено 325 млн рублей. Из них 305 миллионов пришло из федерального бюджета. Всего в этом году планируется приобрести 161 квартиру: 45 в Улан-Удэ и 116 в районах Бурятии.
За полгода УКС заключило контракты с собственниками 75 квартирами на 109 млн рублей. Это весьма скромная сумма, так как из-за низкого предложения большая часть выделенных средств осталась нереализованной.
- К сожалению, сейчас идёт задержка в торгах. То есть, население не совсем активно продаёт своё жильё. Поэтому мы хотим обратиться к жителям Бурятии. Тот, кто хочет продать своё жильё и рассматривает возможность продажи для детей сирот – это можно будет сделать через УКС, - обратился замминистра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Дмитрий Кобунов.
На сегодня управлению капстроительства необходимо приобрести ещё 35 квартир в Улан-Удэ. По условиям, они должны быть площадью не менее 24 кв.метров с косметическим ремонтом. Начальная цена торгов – 2,8 млн рублей.
- Мы анализируем цены по «Авито» и «Циан». В принципе, такая сумма более приближена к реальности на вторичном рынке. Но большинство людей пугает сама процедура аукциона. Все процедуры, которые необходимо пройти, отпугивают обывателя. Если торги не состоятся, желающие могут к нам обратиться и напрямую заключить с нами договор. Также проведём вас полностью по процедуре приёмки и передачи квартиры, - рассказал начальник УКС Анатолий Урбанов.
По словам Урбанова, сотрудники сами обзванивали собственникам и предлагали им свои услуги. Однако владельцы всё же предпочитают продавать квартиры через риэлторов.
- Мы просто заходили на «Авито», проходили по спискам квартир, которые попадали под наши параметры и обзванивали их. Но когда начинаешь объяснять жителям, что надо получить электронную цифровую подпись и зарегистрироваться на сайте, они говорят, что лучше обратятся в агентство риэлторов, чтобы они весь путь за них провели. Никто не приходит, и поэтому большинство аукционов у нас признаются несостоявшимися, - пояснил Анатолий Урбанов.
Жителей Бурятии призывают не бояться участвовать в такой процедуре.
Отметим, продаваемая квартира должна быть обязательно благоустроенная, площадью не менее 24 кв.м., с косметическим ремонтом, наличием стеклопакетов ПВХ, там должна быть исправна сантехника и батареи. Также квартиры отвечать строительным, противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам.
Перед торгами продавцу необходимо ознакомиться с информацией на сайте госзакупок, изучить технические требования и изготовить электронную цифровую подпись с правом участия в торгах и в Росреестре. Этим занимаются специализированные организации.
Если торги всё же не состоялись, то квартиры для сирот можно продать без торгов. С продавцами заключают прямые контракты.
Жители Бурятии неохотно продают свои квартиры через торги сиротам
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