Теперь не нужно разбираться в сложной системе торгов
Квартиры для сирот в Бурятии теперь можно продать без торгов. С продавцами будут заключать прямые контракты. Такая возможность станет доступной в случае, если торги не состоялись, то есть не было подано ни одной заявки, сообщили в управлении капитального строительства правительства Бурятии.
- Это возможность для собственников жилья избежать сложной процедуры торгов, требующей наличия электронной цифровой подписи, обеспечения заявок и обеспечения исполнения контрактов. Не все собственники могут разобраться в этой процедуре и поэтому отказываются от участия в торгах, что неизбежно сказывается на количестве приобретаемых квартир. Мы надеемся, что заключение прямых контрактов позволит обеспечить жильём как можно больше детей-сирот, - отметил начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов.
Как сообщал «Байкал-Daily», власти начали закупать квартиры для сирот у граждан в 2019 году. Принять участие может любой человек, желающий продать свою квартиру. При этом необходимо, чтобы жилая площадь соответствовала ряду требований.
В 2021 году в Бурятии для детей-сирот было закуплено 190 квартир. Из них в Улан-Удэ – 77, а ещё 113 – в 18 районах.
В 2022 году планируется приобрести 161 квартиру.
В Бурятии квартиры для сирот теперь можно продать без торгов
Общество, Фото:
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