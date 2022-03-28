В Бурятии отменили антиковидные ограничения в школах и лагерях

Ситуацию прокомментировали в управлении Роспотребнадзора
Роспотребнадзор России смягчил антиковидные ограничения в школах ещё на прошлой неделе. В том числе отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета. На экзаменах больше не нужно будет рассаживаться «зигзагом» через 1,5 метра. Также отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребёнком образовательной организации, если он был в контакте с больным ковидом. При этом наличие справки после перенесённого заболевания остаётся обязательным. Разрешены массовые мероприятия, например, линейки, на открытом воздухе.
Сегодня смягчение ограничений прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
- С учётом текущей эпидемиологической ситуации по COVID-19 обновлены санитарные правила, регламентирующие работу детских учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Изменения предполагают снятие ряда ограничений, среди которых: возможность проведения массовых мероприятий на открытом воздухе в образовательных организациях, детских лагерях, возврат школ к кабинетной системе обучения, и снятие других ограничений, - сообщил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
Также изменения затрагивают организацию летнего отдыха детей. В частности, снимаются ограничения по наполняемости отрядов – теперь детские лагеря могут наполняться до 100%.
- Что касается порядка тестирования персонала детских организаций на COVID-19, стоит отметить, что перед началом каждой смены персонал лагерей с круглосуточным пребыванием детей должен пройти обследования с получением результатов обследования не ранее чем за два календарных дня до дня выхода на работу. А работники пищеблоков, кроме того, должны пройти обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее чем за три календарных дня до дня выхода на работу. Также хочу отметить, что сохраняются требования по организации и проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекционный режим, гигиеническая обработка рук, регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений, - уточнил Сергей Ханхареев.
В Бурятии отменили антиковидные ограничения в школах и лагерях
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