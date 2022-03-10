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В Иркутской области отметят Навруз

В Иркутской области отметят Навруз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках праздника пройдут концерт, ярмарка и мастер-классы

Жителей Иркутской области приглашают отметить Навруз — день весеннего равноденствия, праздник весны и обновления природы. Традиционно в регионе пройдёт праздничная программа, посвящённая международному празднику. В программе мероприятия состоятся концерт творческих коллективов национально-культурных центров, мастер-классы, кухня народов мира, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства.

В празднике принимают участие:
- Иркутская областная общественная организация «Сибирский туркменский национально-культурный центр «Байкал»;
- Иркутская областная общественная организация «Узбекский национально-культурный центр «Наше Отечество»;
- Иркутская областная общественная организация «Татаро-башкирский культурный центр»;
- Иркутская областная общественная организация «Таджикское национально-культурное общество «Соотечественник»;
- Иркутская областная общественная организация «Азербайджанский конгресс Иркутской области»;
- Иркутская областная общественная киргизская национально-культурная организация «Единение».

Мероприятие состоится 19 марта в доме культуры посёлка Молодёжный. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.

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Праздники Иркутская область Навруз

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