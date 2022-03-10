В Иркутской области отметят Навруз

В рамках праздника пройдут концерт, ярмарка и мастер-классы



Жителей Иркутской области приглашают отметить Навруз — день весеннего равноденствия, праздник весны и обновления природы. Традиционно в регионе пройдёт праздничная программа, посвящённая международному празднику. В программе мероприятия состоятся концерт творческих коллективов национально-культурных центров, мастер-классы, кухня народов мира, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства.



В празднике принимают участие:

- Иркутская областная общественная организация «Сибирский туркменский национально-культурный центр «Байкал»;

- Иркутская областная общественная организация «Узбекский национально-культурный центр «Наше Отечество»;

- Иркутская областная общественная организация «Татаро-башкирский культурный центр»;

- Иркутская областная общественная организация «Таджикское национально-культурное общество «Соотечественник»;

- Иркутская областная общественная организация «Азербайджанский конгресс Иркутской области»;

- Иркутская областная общественная киргизская национально-культурная организация «Единение».



Мероприятие состоится 19 марта в доме культуры посёлка Молодёжный. Об этом сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



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