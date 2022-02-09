Чемпионат России пройдёт осенью
Власти Забайкалья озвучили предварительную дату чемпионата России по боксу (0+), который пройдёт в Чите. Он состоится 15-25 сентября во дворце «Мегаполис-спорт». Всего планируется встретить около 500 гостей, из них более 40 – почётных, сообщает официальный портал региона.
На данный момент обсуждается финансовая сторона вопроса. Организаторы из минспорта, представители федераций бокса России и Забайкальского края в ближайшее время займутся обустройством площадок, закупкой рингов, экранов, спортивного и светового оборудования. Они продумывают регламент проведения состязаний, культурную программу и экскурсии.
Уже утвержден брэндбук чемпионата России по боксу – его символом станет кот манул.
Федерация бокса Забайкальского края объявила 2022 год Годом бокса. В связи с этим в регионе запланированы многочисленные турниры и матчи по боксу, открытые уроки и выставки.
Символом чемпионата России по боксу в Чите станет манул
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