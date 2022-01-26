Впервые среди бурятских певцов выбрали «Золотую звезду», «Серебряную» и «Бронзовую»
В декабре республиканский центр народного творчества запустил новый онлайн-конкурс «Звезда года» (6+).
На звание «Звезда года» были номинированы известные артисты Бурятии. Пользователям нужно было отдать голос за своего любимого исполнителя. Чтобы избежать бездумной накрутки голосов, организаторы ввели ещё и тестирование. Например, отдавая голос за певца Ринчина Дашицыренова, пользователи должны были ответить, учился ли он на театральном факультете, рисует ли буддийские танка и исполнял ли песню на стихи Ильи Резника. Завершилось голосование 31 декабря 2021 года.
В номинации «Золотая звезда» больше всего голосов получила эстрадная певица Дулма Сунрапова. Кроме того, певица в 2021 году стала обладательницей престижной премии «Гордость Бурятии» за особые заслуги в музыкальной сфере в конкурсе на лучший профессиональный клип.
Следующее звание «Серебряная звезда» досталось артистке Сэсэг Аюшеевой. Молодая певица и блогер Сарюна Бальжинимаева стала «Бронзовой звездой».
В номинациях «Традиции», «Звёзды» победу праздновала народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева. В прошлом году певица блистательно выступила на конкурсе «Новая звезда» и получила максимальный балл от судей, влюбив в свой голос миллионы простых россиян.
Торжественная церемония вручения дипломов и денежных сертификатов звездам 2021 года состоится 6 марта на сцене Бурятского театра оперы и балета.
Организаторы наградят призом и самого активного посетителя сайта – жителя Иволгинского района Эрдэни Цыдыпова, а также правильно ответившей на все вопросы теста, выбранной генератором случайных чисел – улан-удэнке Елене Доржиевой.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее эпатажный бурятский певец Чингис Ли отказался от участия в конкурсе «Звезда голоса», назвав предложение «издевательским».
«Звездой года» Бурятии стала певица Дулма Сунрапова
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