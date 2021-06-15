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Бурятская певица Бадма-Ханда завоевала спецприз в финале «Новой звезды»

Бурятская певица Бадма-Ханда завоевала спецприз в финале «Новой звезды»
Общество,  Фото:скриншот
Певица Зара в финале призналась, что она большая поклонница Бадма-Ханды Аюшеевой

Бурятская певица Бадма-Ханда Аюшеева выступила в финале телеконкурса «Новая Звезда» (16+) два раза. Первый раз она открыла второй финальный концерт с певицей Зарой, исполнив песню на сербском языке «Эдерлэзи»: все участники творческого состязания - лидеры зрительского голосования, спели вне конкурса с российскими звёздами.



 Во второй раз вокалистка из Бурятии выступила с музыкантом Баттувшин Балданцэрэном, спев бурятскую народную композицию «Амар мэндэ» (Здравствуйте!). Их номер члены жюри оценили на 100 баллов.

 

- Для меня Бадма – это артист вне нашего конкурса, я настолько покорена её душевными качествами, профессиональными качествами, у неё уникальный материал, уникальный голос. Я большая ваша поклонница, спасибо, - поблагодарила Зара.

Российский телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев отметил, что это было прекрасное и трогательное выступление.

- Я слушал от начала до конца, вы знаете, как я отношусь к этносу, к народным песням. Тем более, мне всегда нравилось горловое пение, сочетание всего этого и в одной песне – это здорово, причём это не показалось мне каким-то вычурным или сделанным специально. Это было органично, хорошо. В этом было искреннее отношение к тому, что вы сделали. Огромное вам спасибо, удачи, - сказал известный телеведущий.

В итоге в шоу победила 23-летняя Василина Иванова из Курской области. В финале она выступила с собственной песней «Боря». Композитор Максим Дунаевский назвал победительницу «Новой звезды» «курским соловьем». Все члены жюри единогласно отдали ей победу.

Бурятская артистка Бадма-Ханда Аюшеева получила спецприз как победитель зрительского голосования. Она набрала 73,8% всех зрительских голосов по итогам первого концерта программы. 

Как сообщал «Байкал-Daily», Бадма-Ханда уверенно выступила на отборе. Члены жюри поставили ей наивысшую оценку – 100 баллов. Из-за ситуации с коронавирусом полуфинала не было, все участники, прошедшие отбор, сразу попали в финал. 

Ранее в финал конкурса «Новая звезда» от Бурятии выходил только участник первого сезона Саян Дашанимаев. Это было ещё в 2015 году. 
певица телешоу
 
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