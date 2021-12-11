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«Издеваются»: Бурятский певец отказался от участия в «Звезде года»

«Издеваются»: Бурятский певец отказался от участия в «Звезде года»
Общество,  Фото:Чингис Ли в гостях у таролога Марианны Абравитовой
Чингис Ли недоволен тем, как с ним поступили

Эпатажный бурятский певец Чингис Ли (Хандажапов) отказался от участия в республиканском онлайн-конкурсе «Звезда года». Причины такого решения он опубликовал в своей официальной группе в соцсети.

- Республиканский центр народного творчества (РЦНТ) и минкульт издевается, видно. Почётную грамоту к 20-летию творческой деятельности зажали, концерт юбилейный с Данко сорвали. Цены на аренду зала космические! Из-за отмены концерта ушёл в страшный минус... Вы не по адресу! Это не мой уровень. Удачи вам! – высказался певец.

К посту артист приложил скриншот с тем самым предложением от РНТЦ принять участие в конкурсе. В нём сказано, что голосование за «Звезду года» будет проходить в онлайн-формате посетителями сайта организации. Победитель определяется большинством голосов. За три победных места предусмотрены денежные призы: 50 тысяч рублей за первое, 30 – за второе, 20 – за третье.

Чингис Ли обладает большим количеством различных почётных грамот, благодарственных писем и прочих наград. Он очень трепетно относится к ним. В доме у него раньше была «стена почёта», где он развешивал свои награды, полученные за участие в разных конкурсах, мероприятиях и пр. Однажды на фоне этой «стены» он даже снялся в клипе для проекта казахского продюсера о воспевании малой Родины

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2020 года певец планировал устроить в Улан-Удэ сольный концерт (6+) в честь 20-летия творческой деятельности. Специальным гостем был заявлен популярный певец начала «нулевых» Данко. Однако мероприятие отменили из-за ситуации с коронавирусом.

Прошлым летом артист заявлял, что переедет в Хакасию и даже подыскивал себе жильё в Абакане. Но на сегодняшний день певец всё ещё живёт в Бурятии. Новогодние праздники намерен отработать в Москве и Санкт-Петербурге. Он уже вовсю готовится к выступлениям. 
певцы

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