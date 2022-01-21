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В Бурятии налоговые органы станут принимать только по записи

В Бурятии налоговые органы станут принимать только по записи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Граждане, пришедшие на приём без предварительной записи, обслуживаться не будут.

Налоговые органы в Бурятии переходят на приём и обслуживание посетителей только по онлайн-записи

- С 24 января приём и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах вплоть до особого распоряжения будет производиться только для лиц, записавшихся на прием через сервис «Онлайн-запись на приём в инспекцию» или через единый контакт-центр ФНС России 8 (800) 222-22-22, - сообщили в пресс-службе УФНС по Бурятии.

Также приостановлен личный приём граждан.

Налоговые органы рекомендуется посещать при наличии масок и перчаток. Граждане, пришедшие на приём без предварительной записи, обслуживаться не будут.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом – накануне выявили сразу 293 заражённых, что является максимумом за последние полгода. Прежде такие цифры были только летом, во время третьей волны ковида. В республике зафиксированы случаи заболевания особо заразным штаммом «омикрон».

В связи с этим 19 января оперштаб рекомендовал всем организациям Бурятии перевести на удалённый режим работы не менее 30% персонала. До 1 апреля продлены действующие ограничительные мероприятия, в том числе система QR-кодов. Все массовые мероприятия проводятся при соблюдении требований по профилактике по согласованию с республиканским оперативным штабом.

УФНС коронавирус профилактика

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