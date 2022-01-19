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Глава Бурятии: «Волна пришла, теперь главное, чтобы она не захлестнула»

Глава Бурятии: «Волна пришла, теперь главное, чтобы она не захлестнула»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Систему QR-кодов в Бурятии и другие ограничения продлили до 1 апреля

19 января глава Бурятии Алексей Цыденов провёл внеочередное заседание республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Штаб рекомендовал всем организациям перевести на удалённый режим работы не менее 30% персонала, сообщили в правительстве Бурятии.

По данным управления Роспотребнадзора, в 67 регионах России регистрируется значительный рост заболеваемости коронавируса, вызванный особо заразным штаммом «омикрон». В республике за последние два дня заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 30%.

На сегодняшний день в Бурятии зарегистрировано 17 случаев заражения штаммом «омикрон», что составляет 16% от направленных на анализ проб. В эпидпроцесс вовлечены Улан-Удэ и пять районов: Бичурский, Кабанский, Закаменский, Мухоршибирский и Тарбагатайский.

-- То, о чем президент говорил, штаб – оно случилось. У нас с задержкой по сравнению с другими регионами началось, но рост пошёл, поэтому прошу всех сконцентрироваться. Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня. Акцентирую внимание - волна пришла. Главное, чтобы теперь она нас не захлестнула, - отметил глава Бурятии.

Алексей Цыденов дал ряд поручений ответственным службам и министерствам по организации противоэпидемических мер, по обеспечению необходимого запаса лекарственных средств и медицинского кислорода. С понедельника медицинские организации ограничат плановый прием пациентов. Образовательные учреждения продолжат работу в штатном режиме, но с усилением профилактических мер. Социальные учреждения будут закрыты для посетителей в период эпиднеблагополучия.

До 1 апреля будут продлены действующие ограничительные мероприятия: рекомендации по соблюдению режима самолизоляции для жителей Бурятии старше 65 лет, для беременных женщин, требования по наличию сертификата о вакцинации при посещении общественных мест и мест досуга. Также все массовые мероприятия проводятся при соблюдении требований по профилактике по согласованию с республиканским оперативным штабом.





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