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В Бурятии суточный прирост COVID-19 побил максимум за полгода

В Бурятии суточный прирост COVID-19 побил максимум за полгода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последний раз такое количество заболевших регистрировалось во время третьей волны коронавируса

За последние сутки в Бурятии зарегистрировано 293 новых случаев заболевания COVID-19. Это максимум за последние полгода. Последний раз такое количество заболевших регистрировалось летом, во время третьей волны коронавируса.

Отметим, позавчера было выявлено 204 заражённых, то есть за сутки рост составил сразу 89 человек. Для сравнения, неделю назад, 13 января, суточный прирост был 131 заражённых, а две недели назад, 6 января, - 112.

Общее число случаев заражений COVID-19 с начала пандемии в Бурятии достигло 79 445. Из них 46% (36 862) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за минувшие сутки шесть пациентов с коронавирусом. Отмечается, что пятеро из них были старше 65 лет, один – младше, но сколько точно им было лет, не раскрывается. За день до этого также было шесть летальных исходов.

С начала пандемии коронавирус забрал в Бурятии жизни 2557 человек.

Сегодня в стационарах республики получают лечение 870 пациентов (+21 за сутки). Ещё 1995 человек проходят амбулаторное лечение и наблюдение (за сутки таких больных стало больше сразу на 210 человек).

В отделениях реанимации находятся 103 пациента.

Число контактных лиц достигло 8134 человек.

Медицинская служба и эпидемиологи настоятельно просят жителей Бурятии соблюдать все меры профилактики. И в обязательно порядке пройти вакцинацию. Именно вакцинация, созданная с её помощью иммунная прослойка помогла «мягко» пройти четвёртую волну коронавирусной инфекции, отметили в правительстве Бурятии.

На сегодняшний день у многих прошёл шестимесячный срок с момента первичной вакцинации. Таким гражданам необходимо в данный момент пройти ревакцинацию. Вакцина имеется в достаточном количестве во всех пунктах вакцинации.

По данным на 21 января, всего первично привито 480 704 человек (66,8 % от взрослого населения). Завершили первичную вакцинацию 454 125 человек, ревакцинацию начали 101821 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Исинга Еравнинского района Бурятии зафиксирована вспышка коронавируса.

С 21 по 28 января восемь школ Иволгинского района Бурятии переводят на дистанционное обучение. Вопрос введения дистанта в других школах планируется обсудить на сегодняшнем заседании оперштаба.

В Бурятии в усиленном режиме продолжают работу мобильные группы по обеспечению противоэпидемических мер в общественных местах. Особое внимание проверяющих обращено к больным, получающим лечение от коронавирусной инфекции на дому и контактным лицам.

В Улан-Удэ продолжают наказывать водителей и пассажиров без масок.

В начале недели стало известно о приходе в Бурятию омикрон-штамма, отличающегося особой заразностью.

19 января оперштаб рекомендовал всем организациям Бурятии перевести на удалённый режим работы не менее 30% персонала. До 1 апреля продлены действующие ограничительные мероприятия, в том числе система QR-кодов. Все массовые мероприятия проводятся при соблюдении требований по профилактике по согласованию с республиканским оперативным штабом.

- То, о чем президент говорил, штаб – оно случилось. У нас с задержкой по сравнению с другими регионами началось, но рост пошёл, поэтому прошу всех сконцентрироваться. Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня. Акцентирую внимание - волна пришла. Главное, чтобы теперь она нас не захлестнула, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев призывал руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований, руководителей предприятий соблюдать комплекс профилактических мер с особой тщательностью.

- Сегодня в республике ситуация ухудшается. Мы отмечаем прирост заболевших, среди которых есть инфицированные и омикрон-штаммом, - пояснил Сергей Ханхареев, - учитывая высокую заразность нового штамма, сейчас необходимо принять меры по максимальному разобщению работников – проводить совещания, планёрки в режиме онлайн, строго соблюдать дезинфекционный режим на рабочих местах, местах общего пользования, использовать рециркуляторы, регулярно проветривать помещения, использовать антисептики для обработки рук и соблюдать масочный режим.


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