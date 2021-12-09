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Жители Бурятии возмущены платным въездом на Котокель

Жители Бурятии возмущены платным въездом на Котокель
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Посетителям придётся раскошелиться на 63 рубля

Посещение озера Котокель в Прибайкальском районе Бурятии с недавних пор стало платным. Визит одному человеку обойдётся в 63 рубля. Дело в том, что озеро находится в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения.

При этом сделаны исключения для жителей района. Они могут посещать озеро бесплатно, впрочем, им всё равно необходимо получить согласование у БУ «Бурприрода».

- К примеру, если вы прописаны в Прибайкальском районе и хотите посетить озера Колок или памятник природы - озеро Котокель, то от оплаты вы освобождаетесь, при условии получения согласования на сайте www.burpriroda и предъявлении государственному инспектору БУ «Бурприрода» согласования на посещение ООПТ и документа с регистрацией по месту жительства, - сообщили в пресс-службе «Бурприрода».

В комментариях под записью жители Бурятии оставляют возмущённые комментарии.

- Ставьте тогда там шлагбаум! Пока на ваш сайт зайдёшь, зима закончится. Рыбалка бывает и не запланированной, а на ваш сайт заходить ждать по три дня – это вообще. Ставьте там своих, пусть там и ходят билеты выписывают, - призвал возмущённый местный житель.

Кроме того, жители Бурятии требуют установки на платном теперь Котокеле туалетов, беседок и мангальных зон. «За что платить-то», - недоумевают люди.

- Элементарных площадок с мусорными контейнерами бы поставили для туристов, пристани для лодок и рыбалки, аншлагов никаких нет, - отмечает любитель рыбалки на Котокеле.

Накануне информацией о платном въезде также поделился на своей странице в Facebook член Общественной палаты Бурятии, бывший депутат горсовета Улан-Удэ Дмитрий Беспалов. Его запись также набрала немало возмущённых комментариев. «Скоро будем только в своих домах и квартирах сидеть и зомби-ящик смотреть, так как никуда нельзя будет пойти - ни в лес, ни на Байкал... Точно, как в песне – «Стой, кто идёт, предъявите паспорт...», «С каждым днём всё интереснее жить», - пишут подписчики.

Сотрудники «Бурприроды», в свою очередь, теперь проводят усиленные рейды на Котокеле. Один из них состоялся в минувшие выходные.

- Поступило более 110 заявлений на пребывание в особо охраняемой природной территории. Из них согласование получили около 70 заявок. Наиболее частая причина отказа - неправильно оформленная заявка. По итогам рейдов в отношении лиц, не имеющих согласований, были составлены протоколы об административных нарушениях, - сообщили в учреждении.

Согласно статье 8.39 КоАП, нарушение правил охраны и использования окружающей среды на ООПТ влекут наложение штрафа: на граждан – в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 20 тысяч, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году природоохранная прокуратура потребовала установления границ озера. Это необходимо для его защиты от незаконного освоения и передачи в частные руки. Осенью границы были определены, и озеро официально причислено к особо охраняемым природным территориям.
Котокель рыбалка

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