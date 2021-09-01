В Бурятии наконец-то определили границы озера Котокель

Озеро Котокель поставили на кадастровый учёт
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё год назад природоохранная прокуратура установила, что границы озёр Арангатуй, Щучье, Гусиное и Котокельское в Бурятии не определены в законном порядке. Определение границ озёр – очень важная процедура, так как это помогает защитить земли на берегах от незаконного освоения и передачи в частные руки.
Теперь проблема решена с озером Котокель.
Сегодня пресс-служба Кадастровой палаты по Бурятии сообщила, что внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах памятника природы регионального значения озера Котокель. Озеро причислено к особо охраняемым природным территориям (ООПТ).
Озеро Котокель расположено в Прибайкальском районе Бурятии, недалеко от восточного берега Байкала. Минимальное расстояние между озёрами – два километра. В Котокель впадают несколько ручьёв и ряд ключей. В переводе с эвенкийского языка «котокель» означает «озеро-нож». Уровень озера всего на два метра выше Байкала.
Всего по данным на 1 июня 2021 года в Бурятии установлено 85 особо охраняемых природных территорий, восемь из них федерального значения, 72 – регионального, пять – местного. Из них в ЕГРН внесено четыре памятника федерального значения, 72 – регионального, один – местного.
- Важно знать, что на особо охраняемых природных территориях запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. К ним относятся отвод земель под любые виды пользования, распашка территории, строительство дорог, замусоривание и захламление территории, повреждение деревьев и кустарников, – отметил начальник отдела инфраструктуры пространственных данных кадастровой палаты по Бурятии Михаил Аникин.
Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.
В Бурятии наконец-то определили границы озера Котокель
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