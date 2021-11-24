Жительнице Бурятии затянулись с ответом по жилищному вопросу

В деле разбиралась прокуратура



В августе в комитет по управлению муниципальным хозяйством администрации Прибайкальского района Бурятии поступило обращение местной жительницы по жилищным вопросам.



Как выяснила прокурорская проверка, должностное лицо администрации своевременно не направило ответ заявителю. Лишь в ходе прокурорской проверки дали ответ на обращение.



Главе района внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



В отношении начальника комитета по управлению муниципальным хозяйством возбуждено дело об административном правонарушении по за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Суд назначил виновному назначен штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



